Свитолина вошла в десятку теннисисток десятилетия
Первая теннисная ракетка Украины Элина Свитолина вошла в десятку лучших теннисисток последнего 10-летия, заняв восьмое место из 20 в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Рейтинг опубликован на сайте WTA.
В него включены 20 действующих теннисисток, которые набрали наибольшее количество баллов с 2010 года.
Первое место досталось американке Серене Уильямс, которая выиграла 11 турниров и заработала более 66 тыс. баллов (на 20 тыс. больше, чем любая другая теннисистка).
В пятерку лучших вошли чешка Петра Квитова (46 385 баллов), румынская теннисистка Симона Халеп (44 590 баллов), немка Анжелика Кербер (41 090 баллов) и белоруска Виктория Азаренко (39 235 баллов).
Свитолина набрала 26 164 баллов, которые обеспечили ей восьмое место в рейтинге. За 10 лет украинская теннисистка выиграла 14 турниров. Ее наивысшим достижением в карьере является третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Как ранее сообщал Фокус:
- Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина предложила комплекс упражнений для поддержания физической формы, которые можно выполнять дома во время карантина.
- В начале марта Элина Свитолина победила на турнире WTA в мексиканском Монтеррее, обыграв в финале чешскую теннисистку Марию Боузкову – 7:5, 4:6, 6:4.