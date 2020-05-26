Минздрав разрешил возобновить матчи УПЛ и Кубка Украины 30 мая
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) получил от министерства здравоохранения разрешение возобновить матчи Премьер-лиги и Кубка страны с 30 мая. Об этом в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко.
"Большой футбол возвращается. Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая", - написал он
Также разрешено увеличить количество людей, которым можно находиться на стадионе во время матча. При ранее установленной квоте в 50 человек матчи было невозможно проводить, поэтому был подан запрос о расширении количества участников до 200 человек.
Павелко попросил исполком УАФ поддержать решение о возобновлении турниров и утвердить их календарь. Премьер-лига уже составила план возобновления и доигрывания сезона после окончания карантина.
Напомним, в середине марта чемпионат Украины был остановлен в связи с пандемией коронавирусной инфекции. На тот момент состоялись 23 тура из 32.
Как ранее сообщал Фокус:
- Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал рабочую версию нового календаря плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также определил потенциальные даты проведения финалов турниров.
- Организаторы Евро-2020 рассматривают вариант изменения международного формата проведения чемпионата на фоне обеспокоенности некоторых стран-хозяек, что они не смогут принять у себя турнир после пандемии коронавируса.
- Исполнительный комитет УЕФА принял решение о переносе финального турнира Евро-2020. Он состоится 11 июня – 11 июля 2021 года.