Финал Кубка Украины по футболу перенесли во Львов
Финал Кубка Украины по футболу 2020 года состоится во Львове.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый на своей странице в Facebook.
"Финал Кубка Украины по футболу состоится во Львове. О таком решении сегодня сообщила Украинская ассоциация футбола. Матч должны были сыграть в Тернополе, но из-за сложной ситуацией с заболеванием коронавирус место проведения изменили. Поэтому 8 июля встретимся на Арене Львов. А на следующий год все дружно поедем на финал в Файне місто!", – сказал он.
Изначально финал Кубка Украины планировали провести на стадионе в Тернополе 13 мая, но турнир приостановили из-за ситуации с распространением коронавируса.
Из-за карантинных ограничений поединок должен состояться в присутствии на стадионе не более 200 человек.
Полуфиналы турнира должны пройти в июне: 17-го сыграют закарпатский "Минай" и киевское "Динамо", а 24-го – "Мариуполь" и полтавская "Ворскла".
Как ранее сообщал Фокус:
- Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) получил от министерства здравоохранения разрешение возобновить матчи Премьер-лиги и Кубка страны с 30 мая.
- Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал рабочую версию нового календаря плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также определил потенциальные даты проведения финалов турниров.
- Организаторы Евро-2020 рассматривают вариант изменения международного формата проведения чемпионата на фоне обеспокоенности некоторых стран-хозяек, что они не смогут принять у себя турнир после пандемии коронавируса.
- Исполнительный комитет УЕФА принял решение о переносе финального турнира Евро-2020. Он состоится 11 июня – 11 июля 2021 года.