У ФК "Карпат" нет денег на оставшиеся матчи в УПЛ. Думают сниматься с чемпионата

Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

"Перенесенный матч УПЛ "Карпаты" – "Мариуполь", вполне вероятно, не состоится, как и следующие матчи львовян в чемпионате. Причина – нехватка средств", – говорится в сообщении.

В клубе объясняют, что трехнедельный выезд (из-за ситуации с коронавирусом "Карпаты" должны были играть на выезде) обошелся бы почти в полтора миллиона гривен, а таких денег у команды нет.

"Не секрет, что у клуба продолжительные финансовые трудности, мы год выживали без финансирования. Сейчас у "Карпат" буквально нет собственных ресурсов и резервов для продолжения жизнедеятельности, все возможные варианты исчерпаны", – говорит исполнительный директор "Карпат" Ростислав Яцишин.

Также Яцишин напомнил, что недавно футбольный агент Олег Смалийчук выкупил права на львовский клуб у бизнесмена Петра Дыминского и стал владельцем "Карпат", но фактически клубом владеют две иностранные компании: "Мендил Лимитед" (которую и выкупил Смалийчук) и "Крисал Холдингс".

"После смены собственника в "Мендил Лимитед" Смалийчук прилетел во Львов и оперативно закрыл ряд проблемных вопросов. Сейчас долгов перед командой нет... Также он хотел встретиться с владельцами "Крисал Холдингс", но встреча, насколько мне известно, не состоялась. Также вторая сторона не реагировала на официальные письма от Смалийчука", – добавил Яцишин.

"Смалийчук сообщил, что готов финансировать клуб на свои 50%, поскольку он простой бизнесмен, а не олигарх. Соответственно, у нас нет возможности выехать на игру в Мариуполь", – отметил также исполнительный директор "Карпат".

Журналист Сергей Болотников также рассказывал, что у клуба – якобы долги в размере $5 млн, из-за чего львовянам не дают лицензию на следующий сезон. Дедлайн лицензирования – вторник, 30 июня.

Смалийчук последние три недели пытается встретиться с Игорем Коломойским и добиться, чтобы тот погасил 50% долгов, тогда он возьмет на себя вторую половину. В случае отказа, Смалийчук готов в рассрочку выкупить долю Коломойского в клубе, которая оценивается в $25 млн.

По всей видимости, "Карпаты" могут быть созданы заново. Но есть шанс, что стартовать они будут со Второй или даже с Первой лиги.

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