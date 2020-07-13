Национальное первенство в Чемпионате Украины по гольфу получили молодые гольфисты

С 10 по 12 июля в харьковском гольф клубе "Супериор" собрались гольфисты со всей страны, сообщает пресс-служба Всеукраинской Федерации гольфа.

Каждый участник показал достойные результаты, лучшие - стали призерами. Победители Чемпионата Украины по гольфу 2020 получают спортивные звания и разряды, а результаты игроков учитываются в Мировом рейтинге по гольфу среди любителей (WAGR) и в Национальном рейтинге.

Национальное первенство среди мужчин получил Иван Маловичко, а среди женщин - Мария Федорович.

Специально приглашенным гостем Чемпионата стал Дэвид Керни - международный консультант Всеукраинской Федерации гольфа по развитию этого вида спорта. Он провел мастер-классы для тренеров Федерации, рассказал, как использовать инновационное оборудование TrackMan, что днями ранее Всеукраинская Федерация гольфа приобрела для тренировок гольфистов.

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2020 стал годом перемен для украинского гольфа. Было введено ряд изменений для того, чтобы сделать этот спорт доступнее. Сегодня Федерация работает над развитием детского, женского, юниорского и инклюзивного гольфа. Была создана Национальная юниорская сборная по гольфу, также начала работать первая в Украине детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гольфу.

"В этом году Федерация сделала акцент на молодежи. Сегодня юниоры показывают хорошие результаты и даже опережают взрослых гольфистов. Именно в работе с молодым поколением мы видим перспективу. Поэтому, в дальнейшем будем работать над развитием, в том числе, детского и юношеского гольфа. И надеемся, что уже через несколько лет Украина будет иметь гольфистов, которые достойно представлять нашу страну на соревнованиях мирового уровня", - отметил Президент Всеукраинской Федерации гольфа Виталий Хомутынник.

За последний год количество гольфистов в Украине выросла вдвое. После ослабления карантина, к гольфу присоединились еще больше людей, ведь гольф - это игра на свежем воздухе, где сохраняется дистанция между спортсменами.