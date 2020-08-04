В Харькове состоялся Турнир по гольфу среди женщин

Завершился III этап Open Ladies Golf Tour, который проходил при поддержке Всеукраинской Федерации гольфа в харьковском гольф клубе Супериор.

В субботу к участницам Турнира присоединились 22 женщины-начинающие, которые пришли в Школу гольфа. Первые удары каждая спортсменка делала под наблюдением профессиональных тренеров, а в завершение начинающие соревновались в мини-турнире.

Победительницами и призерами третьего этапа стали: 1 место (гандикап 0-36) Колобова Людмила, 2 место (гандикап 0-36) Мовчан Елена, 3 место (гандикап 0-36) Романюк Татьяна. С гандикапами (36-54) 1 место заняла Пуговкина Елена, 2 место - Скорубская Дарья и 3 место - Малеева Кристина.

Фото: Всеукраинская Федерация гольфа

"Благодаря таким турнирам и ряда нововведений от Всеукраинской Федерации гольфа, количество и соотношение женщин в украинском гольфе выросли в три раза. Это прекрасный результат, что свидетельствует о правильной стратегии развития гольфа в Украине, в частности женского. " - комментирует Елена Рудик, Член правления Федерации гольфа и директор Open Ladies Golf Tour.

Напомним, в июле Всеукраинская Федерация гольфа провела Открытый Чемпионат Украины среди любителей. Эти соревнования длятся три дня и считаются ежегодным главным событием за весь гольф-сезон. А первые турниры после карантина организация провела 6 июня.