"Шахтер" и "Динамо" вошли в рейтинг лучших команд Лиги чемпионов
Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" вошли в рейтинг 25 лучших команд Лиги чемпионов, начиная с сезона-1992/93.
Рейтинг опубликовало издание FourFourTwo.
При составлении рейтинга принимались во внимание очки, набранные начиная с группового этапа турнира.
"Динамо" оказалось на 25-й строчке рейтинга, набрав 117 очков в 110 матчах. Что касается показателя разницы матчей, динамовцы пропустили на 30 матчей больше, чем забили.
"Шахтер" оказался на одну строчку выше – 118 очков в 93 поединках. От Динамо они далеко не ушли – у них также отрицательная разница мячей, минус 23.
Первая тройка лидеров рейтинга выглядит так:
- "Реал" (528 очков, 266 матчей, разница мячей – +275)
- "Барселона" (512 очков, 255 матчей, разница мячей – +266)
- "Бавария" (470 очков, 248 матчей, разница мячей – +266).
История вопроса
С 1955 года турнир носил название Кубок европейских чемпионов, а в 1992 году был переименован в Лигу чемпионов.
Победителем турнира становились 22 клуба, 12 из них выигрывали турнир более одного раза. Испанские клубы одерживали в турнире 18 побед. Рекордсменом по числу выигранных титулов является "Реал Мадрид", побеждавший в турнире 13 раз.
Лучшим достижением "Динамо" в Лиге чемпионов является выход в полуфинал в сезоне 1998/1999. А "Шахтер" становился четвертьфиналистом турнира сезона 2010/2011.
Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" разгромил "Вольфсбург" со счетом 3:0, выйдя в четвертьфинал.