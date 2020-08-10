Полузащитник "Базеля" считает "Шахтер" фаворитом на победу в Лиге Европы

Полузащиник швейцарского "Базеля" Таулант Джака рассказал о сильных сторонах будущего соперника по 1/4 финала Лиги Европы "Шахтера".

Об этом сообщает Blick.

По его мнению, "Шахтер" – клуб уровня Лиги чемпионов, который имеет все шансы чтобы получить трофей Лиги Европы сезона 2019-20 годов.

"У "Шахтера" хороший состав. У них сильная защита, выступают удивительно компактно. У "горняков" четыре бразильца находятся в линии атаки. Это быстрая и сильная техническая команда. Это клуб уровня Лиги чемпионов, с ними будет непросто. Считаю, "Шахтер" – фаворит на победу в Лиге Европы", – заявил Джака.

Матч Шахтер – Базель состоится в Гельзенкирхене во вторник, 11 августа.