Сразу четыре игрока "Шахтера" вошли в команду недели Лиги Европы

По итогам сыгранных матчей Лиги Европы УЕФА традиционно опубликовал команду недели. После уверенной победы "горняков" над "Базелем", в символическую сборную турнира вошли сразу четыре футболиста донецкого "Шахтера".

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В топ-11 попали защитник Додо, полузащитники Марлос и Тайсон, а также нападающий Горняков Жуниор Мораес.

Команда недели состоит из игроков, набравших больше всего баллов в рейтинге FedEx Performance Zone.

В команду вошли:

Вратарь: Карл Юнссон (Копенгаген)

Защитники: Додо (Шахтер), Харри Магуайр (МЮ), Диего Годин (Интер), Аарон Уан-Биссака (МЮ)

Полузащитники: Тайсон (Шахтер), Эвер Банега (Севилья), Марлос (Шахтер), Антони Марсьяль (МЮ)

Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер), Ромелу Лукаку (Интер)

Напомним, в 1/4 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" не оставил шансов швейцарскому "Базелю", обыграв его со счетом 4:1, и в третий раз в своей истории вышел в полуфинал еврокубков.