"Барселона" спешно меняет главного тренера

Президент футбольного клуба "Барселона" Жозеп Бартомеу заявил об увольнении главного тренера команды Кике Сетьена. "Сетьен уволен", – сказал он, сообщило издание Tiempo de Juego.

Поводом для срочной смены главного тренера стал разгром "Барселоны" в четвертьфинале Лиги чемпионов: она со счетом 2:8 проиграла "Баварии". Но проблемы в игре клуба существуют давно.

Слухи о том, что на фоне неудач "Барселоны" в возобновившемся чемпионате Испании могут уволить Сетьена, появились еще в июле. Тогда говорилось, что его место может занять Хави.

Однако сейчас наиболее близок к назначению нынешний главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман (на фото), сообщает Mundo Deportivo. Якобы, стороны уже близки к договоренности. Соглашение будет подписано сроком на два года.

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При этом группа влиятельных игроков "Барселоны" убеждена в необходимости кардинальных изменений в руководящем составе клуба, сообщило издание AS. Футболисты считают, что часть вины за последние результаты команды лежит в том числе и на президенте Бартомеу, из-за которого в руководстве клуба царит хаос. Первым шагом к выходу из кризиса должно стать проведение досрочных президентских выборов (они запланированы на лето 2021 года).

Игроки также считают, что главным тренером должен стать бывший игрок "Барселоны" Хави, ныне возглавляющий "Аль-Садд".

Напомним, 61-летний Кике Сетьен (полное имя Энрике Сетьен Солер) возглавил "Барселону" в январе этого года. Впервые за последние 17 лет смена тренера произошла во ходе игрового сезона. Сетьен подписал контракт до 30 июня 2022 г. В сообщении клуба он был назван "одним из самых опытных тренеров в испанском футболе".

Перед тогдашним назначением считалось, что главным тренером "Барселоны" станет Хави, и произойдет это после окончания текущего сезона.