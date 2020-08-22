"Севилья" обыграла "Интер" в финале Лиги Европы

В финале Лиги Европы испанская "Севилья" обыграла итальянский "Интер" со счетом 3:2.

Команды начали без раскачки. Уже на пятой минуте футболист "Севильи" Диего Карлос сфолил против игрока "Интера" Лукаку в штрафной площадке. Арбитр назначил пенальти, который выполнил сам пострадавший. "Интер" повел в счете 1:0.

Но очень быстро "Севилья" отыгралась – Люк де Йонг ударом головой замкнул подачу Хесуса Наваса.

На 33-й минуте де Йонг еще одним прекрасным ударом головой оформил дубль, но через 3 минуты "Интер" отыгрался благодаря точному удару Диего Година.

Второй тайм вышел более спокойным, но решающий гол получился по-настоящему классным.

Центральный защитник "Севильи" Диего Карлос нанес удар через себя, а полет мяча в свои ворота немного подкорректировал Лукаку. В итоге 3:2 в пользу "Севильи".

"Севилья" стала шестикратным победителем Лиги Европы, обновив собственный же рекорд. Команда выигрывала трофей в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах.

Напомним, в матче 1/2 финала Лиги Европы в немецком Дюссельдорфе донецкий "Шахтер" проиграл итальянскому "Интеру" со счетом 0:5 и выбыл из турнира.