Непростой дебют: "Колос" узнал соперника в квалификации Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. По ее итогам, дебютант турнира украинский "Колос" сыграет с греческим "Арисом". Матч пройдет 17 сентября в в греческих Салониках.

Пары соперников, которые сыграют во втором туре Лиги Европы:

"Хаммарбю" (SWE) - "Лех" (POL)

"Маккаби" Хайфа (ISR) или "Железничар" (BIH) - "Кайрат" (KAZ)

"Б-36" (FRO) - "ТНС" (WAL)

"Бачка-Топола" (SRB) - "ФКСБ" (ROU)

"Прогрес" (LUX) - "Виллем" II (NED)

"Сфынтул Георге" (MDA) - "Партизан" (SRB)

"Локомотив" Пловдив (BUL) - "Тоттенхэм" (ENG)

"Гонвед" (HUN) - "Мальме" (SWE)

"Линкольн Ред Импс" (GIB) - "Рейнджерс" (SCO)

"Ренова" (MKD) - "Хайдук" (CRO)

"Дунайска Стреда" (SVK) - "Яблонец" (CZE)

"Шэмрок Роверс" (IRL) - "Милан" (ITA)

"Кайсар" (KAZ) - "АПОЕЛ" (CYP)

"Локомотив" (GEO) - "Динамо" Москва (RUS)

"Колрейн" (NIR) - "Мазервелл" (SCO)

"Теута" (ALB) - "Гранада" (ESP)

"Викинг" (NOR) - "Абердин" (SCO)

"ЦСКА" София (BUL) - "БАТЭ" (BLR)

"Лячи" (ALB) - "Хапоэль Беэр-Шева" (ISR)

"Вентспилс" (LVA) - "Русенборг" (NOR)

"Серветт" (SUI) - "Реймс" (FRA)

"Олимпия" Любляна (SVN) - "Зриньски" (BIH)

"Пяст" (POL) - "Хартберг" (AUT)

"Хибернианс" (MLT) - "Фехервар" (HUN)

"Нымме" Калью (EST) или "Мура" (SVN) - "Орхус" (DEN)

"Нефтчи" (AZE) - "Галатасарай" (TUR)

"Гетеборг" (SWE) - "Копенгаген" (DEN)

"ОФИ" (GRE) - "Аполлон Лимасол" (CYP)

"Бала Таун" (WAL) - "Стандард" (BEL)

"Ботошани" (ROU) - "Шкендия" (MKD)

"Арис" (GRE) - "Колос" (UKR)

"Ритеряй" (LTU) - "Слован Либерец" (CZE)

"Борац Баня-Лука" (BIH) - "Риу Аве" (POR)

"Кукес" (ALB) - "Вольфсбург" (GER)

"Осиек" (CRO) - "Базель" (SUI)

"Буде-Глимт" (NOR) - "Жальгирис" Вильнюс (LTU)

"Интер" Эскальдес (AND) - "Дандолк" (IRL)

"КуПС" (FIN) - "Слован" Братислава (SVK)

"Линфилд" (NIR) - "Флориана" (MLT)

"Рига" (LVA) - "Тре Фиори" (SMR)

"Юргорден" (SWE) - "Европа" (GIB)

"Флора" (EST) - "КР" Рейкьявик (ISL)

"Силекс" (MKD) - "Дрита" (KOS)

"Астана" (KAZ) - "Будучность" Подгорица (MNE)

"Арарат-Армения" (ARM) - "Фола" (LUX)

"Коннас-Ки" (WAL) - "Динамо" Тбилиси (GEO)

Победители будут определяться в одном матче, встречи пройдут без зрителей. Если основное время закончится вничью, то победителя пары определят два экстра-тайма или же серия пенальти.

Арис в прошлом чемпионате Греции занял пятое место. При этом после деления на две шестерки на втором этапе Арис набрал только 10 очков (2 победы, 2 ничьи и 6 поражений).

Напомним, соперником киевского "Динамо" на третьей стадии квалификации Лиги чемпионов стал голландский "АЗ Алкмаар".