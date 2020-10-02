"Заря" узнала своих соперников в групповом этапе Лиги Европы
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2020/21.
Представитель Украины луганская "Заря" сыграет в группе G c португальской "Брагой", английским "Лестер Сити" и греческим "АЕК".
Участники турнира распределились по группам следующим образом:
- Группа A: "Рома" (Рим, Италия), "Янг Бойз" (Берн, Швейцария), "ЧФР Клуж" (Клуж-Напока, Румыния), ЦСКА (София, Болгария).
- Группа B: "Арсенал" (Лондон, Англия), "Рапид" (Вена, Австрия), "Мольде" (Мольде, Норвегия), "Дандолк" (Дандолк, Ирландия).
- Группа C: "Байер" (Леверкузен, Германия), "Славия" (Прага, Чехия), "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль), "Ницца" (Ницца, Франция).
- Группа D: "Бенфика" (Лиссабон, Португалия), "Стандард" (Льеж, Бельгия), "Рейнджерс" (Глазго, Шотландия), "Лех" (Познань, Польша).
- Группа E: ПСВ (Эйндховен, Нидерланды), ПАОК (Салоники, Греция), "Гранада" (Гранада, Испания), "Омония" (Никосия, Кипр).
- Группа F: "Наполи" (Неаполь, Италия), "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян, Испания), АЗ (Алкмар, Нидерланды), "Риека" (Риека, Хорватия).
- Группа G: "Брага" (Брага, Португалия), "Лестер Сити" (Лестер, Англия), АЕК (Афины, Греция), "Заря" (Луганск, Украина).
- Группа H: "Селтик" (Глазго, Шотландия), "Спарта" (Прага, Чехия), "Милан" (Милан, Италия), "Лилль" (Лилль, Франция).
- Группа I: "Вильярреал" (Вильярреал, Испания), "Карабах" (Агдам, Азербайджан), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Сивасспор" (Сивас,Турция).
- Группа J: "Тоттенхэм Хотспур" (Лондон, Англия), "Лудогорец" (Разград, Болгария), ЛАСК (Линц, Австрия), "Антверпен" (Антверпен, Бельгия).
- Группа K: ЦСКА (Москва, Россия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды), "Вольфсберг" (Вольфсберг, Австрия).
- Группа L: "Гент" (Гент, Бельгия), "Црвена Звезда" (Белград, Сербия), "Хоффенхайм" (Зинсхайм, Германия), "Слован" (Либерец, Чехия).
Групповой этап Лиги Европы пройдет с 22 октября по 10 декабря.
Напомним, украинские клубы "Десна" и "Колос" проиграли матчи квалификационного раунда Лиги Европы и покинули турнир.