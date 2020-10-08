Черниговская "Десна" опровергла информацию о вспышке в команде коронавируса

Черниговская "Десна" в своем Telegram-канале опровергла информацию СМИ о вспышке в команде коронавируса после матча с донецким "Шахтером" в воскресение, 4 октября.

"После матча с "Шахтером" команда получила 5 дней выходных, соответственно, сейчас все игроки находятся дома. Учитывая ситуацию с нашим соперником, им рекомендовано оставаться дома и ограничить контакты", – говорится в сообщении.

В клубе заявили, что окончательные выводы о состоянии здоровья игроков будут сделаны после прохождения ими тестов на коронавирус и получения результатов тестирования.

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"10 октября команда собирается в Чернигове и все игроки, тренеры и персонал пройдут тестирование методом ПЦР. Только после получения этих результатов можно будет прокомментировать данную информацию. На данный момент нет ни одного подтвержденного случая COVID-19 в клубе", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отметим, Meta-ratings сообщал, что в черниговском клубе обнаружено четыре случая COVID-19.

Напомним, в воскресение, 4 октября, футбольный клуб "Шахтер" объявил, что в полном составе уходит на самоизоляцию, после обнаружения коронавируса у голкипера команды Андрея Пятова и полузащитника "горняков" Тараса Степаненко. В этот день "Шахтер" в рамках пятого тура чемпионата Украины играл против черниговской "Десны". Результат матча ничейный - 2:2 .