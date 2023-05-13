"Нейтральные спортсмены": IWF допустит россиян и белорусов к соревнованиям

В Международной федерации тяжелой атлетики заявили, что по-прежнему солидарны с Украиной. При этом в организации считают, что национальность не должна влиять на возможность заниматься спортом.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF)приняла решение допустить граждан Российской Федерации и Республики Беларусь к соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом говорится на официальном сайте организации.

В пресс-релизе IWF указано, что решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям основано на советующих рекомендациях Международного олимпийского комитета.

В МОК считают, что спортсмены с российским или белорусским паспортом должный соблюдать строгий нейтралитет во время международных соревнований.

В IWF заявили, что подобное решение является "наилучшим возможным балансом" между солидарностью организации с Украиной и возможностью заниматься спортом для "нейтральных спортсменов" любой национальности.

"С самого начала этого глубокого кризиса, который серьезно повлиял на ведение международного спорта, IWF неукоснительно соблюдала рекомендации, изданные Международным олимпийским комитетом", — заключили в организации.

Напомним, что 5 апреля борцов из России и Беларуси допустили к участию в международных турнирах при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета. Российским борцам в возрастной категории 15-17 лет разрешили выступать без проверки на предмет связи с военными организациями.

При этом глава Министерства внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила 10 апреля, что Германия откажет в визах атлетам из России и Белоруси в случае их допуска на международные соревнования, вопреки рекомендациям МОК.

Ранее, 31 марта, Кабинет министров Украины принял решение, что украинские спортсмены не будут принимать участие в турнирах, в которых будут соревноваться атлеты из России или Беларуси.