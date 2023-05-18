"Бой за все пояса" Ломаченко — Хейни: где смотреть и когда начнется трансляция

В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко проведет поединок против Давида Хейни. Это будет бой за все пояса легкого дивизиона.

Для Василия Ломаченко выход на ринг MGM Grand Garden Arena станет первым, начиная с октября прошлого года, когда он в напряженном противостоянии одолел Джеймена Ортиса.

Бой Ломаченко — Хейни: трансляцию боя в Украине не покажут

Ни один из украинских бродкастеров не согласился вести прямой эфир предстоящего поединка. Некоторые медиакомпании выступили с официальным заявлением и подтвердили, что боя не будет в сетке запланированных трансляций.

Но трансляция запланирована в эфире западных компаний, например американского канала ESPN, предлагающего наблюдать за поединком за 59,99 долларов (порядка 2 215 грн). Посмотреть бой предлагает и британский Sky Sports (подписка обойдется в 46 фунтов стерлингов, 2110 грн).

Ломаченко — Хейни: начало боя

Зрители в Украине смогут смотреть бой примерно в 6:00 по киевскому времени.

Краткая статистика соперников

Василий Ломаченко — бывший чемпион мира в трех весовых категориях. В его послужном списке 17 побед, в т.ч. 11 нокаутов, и два поражения, последнее из которых датируется 2020-м годом. Тогда Ломаченко уступил все свои пояса Теофимо Лопесу.

В карьере Давида Хейни пока еще не было поражений на профессиональном ринге. 24-летний уроженец Соединенных Штатов провел 29 поединков, в 15 из которых нокаутировал соперников.

Напомним, что боксер Василий Ломаченко опубликовал обращение митрополита УПЦ МП, в котором говорилось о "притеснении" церкви.

Также сообщалось, что Ломаченко оказался в центре скандала из-за фото с другом Кадырова на поединке UFC.