Ломаченко проиграл бой против Хейни за звание абсолютного чемпиона (видео)

Все судьи поединка отдали победу американскому боксеру: 116-112, 115-113, 115-113.

В Лас-Вегасе 20 мая состоялся бой в легком весе между Василием Ломаченко и Дэвином Хейни, передает Фокус.

Хейни победил единогласным решением судей.

Четвертый раунд стал первым, в котором было падение. Оба боксера зашли в клинч и упали. Рефери в ринге даже не понял, как ему на это реагировать, просто подняв обоих спортсменов с настила. В пятом раунде Ломаченко снова упал, но снова это было падение не в результате удара соперника.

В команде Ломаченко, как и некоторые спортивные эксперты с таким решением не согласны. Пишут, что будет апелляция. Казалось, что Ломаченко должен одержать победу в этом бою, все три судьи поединка отдали победу Хейни: 116-112, 115-113, 115-113.

Ломаченко свое поражение принял очень эмоционально. В конце поединка Боксер расплакался.

Напомним, американский боксер Девин Хейни на церемонии взвешивания толкнул своего соперника в предстоящем поединке Василия Ломаченко. Потасовка произошла во время битвы взглядов.

Ранее также сообщалось, что боксер Ломаченко оказался в центре скандала из-за фото с другом Кадырова Исламом Махачевым на поединке UFC.