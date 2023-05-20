Драка началась до боя: Хейни толкнул Ломаченко во время битвы взглядов (видео)

У американского боксера не выдержали нервы во время церемонии взвешивания — он едва не столкнул соперника со сцены.

Related video

Американский боксер Девин Хейни на церемонии взвешивания толкнул своего соперника в предстоящем поединке Василия Ломаченко. Потасовка произошла во время битвы взглядов, сообщает 20 мая промоутерская компания Top Rank Boxing.

После инцидента Марк Кригель, комментатор американского спортивного канала ESPN спросил у Ломаченко, — "почему ты улыбаешься?". Боксер, выступающий под украинским флагом ответил, — "потому что теперь он мой. Он мой. У него нет власти. Он напуган".

Поведение американского бойца осудил давний диктор боксерских поединков Эл Бернштейн.

'Честно говоря, это было непростительно. Вы рискуете поставить бой под угрозу. Ломаченко легко может получить травму — вывих лодыжки, падение и т.д. Нет причин для этого", — написал Бернштейн в своем Twitter.

Как сообщает ESPN, В результате на Хейни, который заработает за бой 4 миллиона долларов, будет подана жалоба в Атлетическую комиссию штата Невада. Сообщается, что что Хейни, скорее всего, будет оштрафован.

Бой Ломаченко против Хейни

В ночь на 21 мая в Лас-Вегасе, штат Невада, Василий Ломаченко, бывший чемпион мира в трех весовых категориях, сразится с Дэвидом Хэйни. Это будет бой за все пояса легкого веса. Зрители в Украине смогут смотреть бой примерно в 6:00 по киевскому времени.

Для Василия Ломаченко это будет первое появление на MGM Grand Garden Arena с октября прошлого года, когда он в напряженном поединке победил Джемейна Ортиса.

Напомним, Фокус писал о том, где смотреть бой Ломаченко против Хейни. В Украине поединок транслировать не будут.

Напомним также, что в марте этого года боксер Василий Ломаченко опубликовал обращение митрополита УПЦ МП, в котором говорилось о "притеснении" церкви.

Ранее также сообщалось, что боксер Ломаченко оказался в центре скандала из-за фото с другом Кадырова Исламом Махачевым на поединке UFC.