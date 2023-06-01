Финал Лиги Европы "Севилья" – "Рома" 4:1: "Особенный" проиграл лучшей команде в истории турнира

"Севилья" переписала собственный же рекорд, победив в Лиге Европы в седьмой раз. Марокканский голкипер Яссин Буну — один из авторов сенсации на недавнем Чемпионате мира в Катаре — стал героем серии пенальти. Пауло Дибала, отличившийся за "Рому" в основное время, к слову, стал первым за более чем десять лет аргентинцем, забивавшим в финале еврокубкового турнира.

В последний день весны 31 мая на стадионе им. Ференца Пушкаша в Будапеште состоялся финал Лиги Европы, в котором итальянская "Рома" противостояла испанской "Севилье".

К слову, события на поле в венгерской столице разворачивались под пристальным взглядом местного премьер-министра Виктора Орбана.

Венгерский премьер Виктор Орбан на стадионе

Действующий победитель Лиги Конференций противостоял команде, которая чаще других побеждала в Лиге Европы (Кубке УЕФА). До финала в Будапеште в коллекции трофеев испанского клуба было шесть кубков Лиги Европы.

Жозе Моуринью

Козырем итальянцев выступал Жозе Моуринью, который до этого выигрывал все свои основные финалы еврокубков.

Ветеран "Севильи" 35-летний Иван Ракитич в борьбе с более молодым соперником

Противостояние веганов

К слову, финальный матч Лиги Европы был примечателен еще и противостоянием центральных защитников, которые придерживаются строгой вегетарианской диеты. Сербский центральный защитник "Севильи" Неманья Гудель — веган и борец за права животных.

Англичанин Крис Смоллинг в одном из своих интервью говорил, что решение отказаться от мясных продуктов и молока было связано с тем, чтобы упростить выбор продуктов для жены. По его словам, такая диета помогла избежать травм, связанных со стрессом, и повысить иммунитет.

Крис Смоллинг Неманья Гудель

Начало матча было за итальянцами

"Рома" владела преимуществом в первой сорокапятиминутке и в конечном итоге повела в счете. После перехвата хавбека Брайана Кристанте, паса защитника Манчини и удара Дибалы, джаллоросси сделали неплохой задел.

Пауло Дибала пробивает мимо голкипера "Севильи"

Аргентинский плеймейкер Пауло Дибала вышел на оперативный простор благодаря разрезному пасу от защитника Джанлуки Манчини и пробил под опорную ногу кипера сборной Марокко Яссина Буну. 1:0.

Пауло Дибала открыл счет в финальном мате

Перед матчем были сомнения о готовности аргентинца сыграть полный матч, и в конце встречи его все же досрочно заменили, хотя по итогам первого тайма он был лучшим на поле. К слову, Дибала стал первым за более чем десять лет аргентинцем, забившим в финале еврокубкового турнира.

Автогол Манчини

События во втором тайме развивались неспешно. Но "Севилья" все же сравняла по прошествии первых десяти минут второй половины финального матча.

Севилья сравняла счет

37-летний Хесус Навас, который большую часть карьеры отыграл правым крайним и впоследствии переквалифицировался в крайнего защитника, получил пас на своем правом фланге и сделал навес в центр штрафной площади.

После этого кросса автор голевой передачи — защитник "Ромы" Джанлуиджи Манчини — срезал мяч в собственные ворота.

Футболисты "Севильи" праздную забитый гол

На 83-й минуте у Ромы была неплохая возможность выйти вперед. Мануэль Пелегрини оригинально забросил со штрафного на Андреа Белотти — нападающий в пробил в косание, но голкипер "Севильи" кончиками пальцев отвел угрозу. Но в итоге матч перешел в овертайм.

Овертайм

В дополнительное время острых событий в матче практически не было. Все 30 минут овертайма уставшие футболисты будто бы держали в уме предстоящую серию пенальти, за исключением разве что дополнительного времени овертайма, когда "Севилья" сподобилась на опасную атаку, но до завершающего удара дело не довела. "Рома" ответила несколькими опасными розыгрышами штрафных.

Серия пенальти

В серии пенальти сильнее были испанцы, которые переписали собственный же рекорд по победным сезонам в Лиге Европы. Марокканский голкипер Яссин Буну — один из авторов сенсации на недавнем Чемпионате мира в Катаре — стал героем серии пенальти.

Напомним, что матч УПЛ "Шахтнр" – "Днепр" завершился массовой дракой футболистов.

Также сообщалось, что Европейский суд оставил в силе решение УЕФА об отстранении российского футбола от еврокубков.