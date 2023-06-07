"Журналисты убивали Андрея Шевченко", — Ребров сделал первое громкое заявление в статусе тренера сборной

По словам нового наставника сборной Украины, на протяжении двух лет работы Андрея Шевченко все журналисты "убивали за его стиль игры", однако в дальнейшем он все же вывел сборную Украины на Чемпионат Европы. Ребров также поделился, что в его штаб войдет тренер "Шахтера" по физподготовке.

Новый наставник сборной Украины Сергей Ребров заявил, что один из предыдущих тренеров сине-желтых Андрей Шевченко якобы подвергался жесточайшей критике со стороны украинской прессы. Об этом он сказал на своей первой пресс-конференции в качестве тренера украинской команды.

Ребров допустил, что концепция игры, которую прививал Андрей Шевченко, в бытность тренером сборной, близка его видению.

"Важно, когда это произошло. После двух лет работы, когда Андрея Шевченко все журналисты едва ли не убивали за его игру, за его стиль игры, а через два года он попал на Чемпионат Европы", — сказал Ребров.

Ребров напомнил о товарищеском матче против сборной Мальты в июне 2017 года, который Украина проиграла, и "что тогда делали с Андреем Николаевичем".

"Стиль вы увидите"

"Поэтому я не считаю, что так уж важен конкретный стиль игры. Сборная Украины должна действовать более агрессивно, в сравнении с последним матчем против сборной Англии. А стиль вы увидите", — сказал Ребров.

По словам Реброва, он беседовал с тренером молодежной команды Русланом Ротанем, который руководил командой во время первого матча отбора на Евро-2024 против сборной Англии.

С упомянутой сборной Мальты Украине предстоит сыграть 19 июня уже официальный, а не товарищеский матч.

"Посмотрим, может кто-то считает, что с Мальтой можно играть любыми игроками, так мы же уже с ними играли", — напомним Ребров.

Обзор товарищеского матча Украина – Мальта 0:1

Ребров также назвал своих помощников. Это испанские специалисты Альберто Боске ( сбор информации по игрокам сборной и ее соперникам, анализ матчей) и Виснете Гомес (физическая и тактическая подготовка), к которым присоединятся и некоторые украинские тренеры. Тренером же вратарей национальной команды назначен Рустам Худжамов, а в качестве тренера по физподготовке будет временно вызван специалист из "Шахтера" Хавьер Луруэнья Лобо.

Унаи Мельгоса будет собирать информацию о потенциальных игроках сборной, проводить анализ матчей молодежной и юношеских команд.

Роман Яремчук

К сожалению травма нападающего бельгийского "Брюгге" Романа Яремчука не позволяет ему присоединиться к составу сборной. Но Ребров отметил прогресс динамовца Владислава Ваната, его стабильную игру, а также Влада Кочергина, который своими выступлениями в польской Экстраклассе за "Ракув" заслужил место в сборной.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко добавил, что будет фантастическим результатом, если в текущем отборе на Евро-2024 Украина выйдет в основной этап турнира напрямую.

Однако главное — "качественная игра команды".

Напомним, что 26 марта на "Уэмбли" Украина проиграла Англии в первом матче отбора на Евро. Футболисты украинской команды не справились с вингером "Арсенала" Букайо Сака, который был главным действующим лицом той встречи.

Андрей Ярмоленко

По словам Реброва, Андрей Ярмоленко сейчас демонстрирует хорошую форму в "Аль-Айне", несмотря на солидный футбольный возраст.

Где сборная Украина будет проводить матчи

Сейчас сборная ведет подготовку в Словакии, возможно будущие "домашние" игры сборной будут проходить в Германии, Австрии или Польше, "само собой", отметил Павелко. По его словам, учитывается ряд критериев, такие как безопасность и удобство для болельщиков.

Видео презентации Реброва в качестве тренера сборной

Напомним, что во время презентации в качестве нового тренера сборной Ребров заявил, что его контракт рассчитан на три года, а задачи ставятся максимальные.

Также сообщалось о том, что в финале Лиги Европы "Севилья" в седьмой раз стала победительницей турнира, обыграв "Рому" Жозе Моуринью в серии пенальти. Это был первый финал евролиги, в котором команда "Особенного" уступила оппонентам.