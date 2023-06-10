"Будут конфликты": Беленюк объяснил, чем обернется для россиян встреча с украинцами на Олимпиаде

Знаменитый борец указал, что российские спортсмены трусливо молчали в то время, как их страна принесла Украине много горя.

Олимпийский чемпион по борьбе и народный депутат Жан Беленюк высказался о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду-2024. По его мнению, которым он поделился в интервью изданию Kamp-sport, встреча спортсменов из России и Украины не закончится ничем хорошим.

"Я считаю, что МОК должен принять разумное решение. Если россияне приедут в Париж, это не будет праздником спорта. Это будут постоянные провокации и потасовки. Это точно не завершится чем-то хорошим. Эта страна сделала много бед для всех украинцев, а их спортсмены трусливо об этом молчали", – сказал Беленюк.

На каких условиях россияне и белорусы могут участвовать в Олимпиаде

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) вернул россиян и белорусов в международный спорт. Условием их участия в Олимпиаде является соблюдение ряда ограничений, среди них – выступление под нейтральным флагом. Правда, командам и дальше запрещено выступать.

Также в МОК отметили, что каждый спортсмен должен выполнить все антидопинговые правила. Военнослужащим армий РФ и Беларуси также нельзя выступать. Кроме того, запрещается использовать на соревнованиях атрибутику с символикой России и Республики Беларусь, в том числе и на трибунах. В этих странах проводить соревнования нельзя.

Напомним, глава НОК и министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт после консультаций с коллегами из других стран 27 марта призвал оставить в силе рекомендацию Исполкома МОК от 28 февраля 2022 года об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях.

26 марта в КНР сорвали акцию протеста спортсменов из Украины. Украинские фехтовальщицы Влада Харькова и Дарья Варфоломеева хотели устроить акцию протеста против российских спортсменов на соревнованиях в Китае, но организаторы помешали им, сказав что "это их работа".