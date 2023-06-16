Замены Реброва сработали: Северная Македония – Украина 2:3 (видео)

Сборная Украины проявила характер и добилась волевой победы в матче отбора к Чемпионату Европы 2024.

16 июня на стадионе в Скопье "Тоше Проески" сборная Северной Македонии принимала украинскую сборную. У сине-желтых не нашлось, чем ответить на два мяча "красных рысей" в первом тайме, но во второй половине встречи удалось сравнять, выйти вперед и даже удержать победный счет.

Сергей Ребров, возглавивший сборную Украины, после продолжительной истории с разрывом контракта в ОАЭ, не мудрствуя лукаво, поставил тот же состав, что и на товарищеский поединок четырехдневной давности против сборной Германии.

В воротах появился Анатолий Трубин. Четверку защитников составили Илья Забарный, Николай Матвиенко (в центре), Виталий Миколенко, Александр Тымчик (на флангах). Тарас Степаненко занял место опорного, в опорной зоне ему помогал Георгий Судаков.

Тройка атакующих полузащитников: Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Андрей Ярмоленко. И Артем Довбик — на острие.

Провал в первом тайме

Гости практически ничего не предложили сопернику в первом тайме: у Украины совершенно не было голевых моментов.

Начало матча целиком было за хозяевами. Свое позиционное преимущество они реализовали по прошествии получаса. Полузащитник Энис Барди из турецкого "Трабзонспора" реализовал пенальти, назначенный за фол после игры рукой в штрафной площади Николая Матвиенко и помощи VAR.

Пенальти в ворота Украины

Спустя 10 минут македоняне удвоили преимущество. Элиф Элмас дальним ударом удвоил преимущество "красных рысей". Голкипер "Шахтера" был бессилен что-либо сделать.

Видео второго гола в матте Северная Македония – Украина: шедевр Элифа Элмаса

Перелом во втором тайме

Однако второй тайм стал зеркальным отражением первого. Ребров сразу же попытался изменить ход матча: после перерыва с первых минут вышли динамовский нападающий Владислав Ванат и латераль "Шахтера" Ефим Конопля.

Спустя 17 минут Украина сократила отставание в счете. На 62-й минуте центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный точно пробил головой после подачи хавбека "Жирны" Цыганкова с углового.

Гол Ильи Забарного

А буквально после следующего опасного эпизода у ворот Северной Македонии счет стал равным. Мудрик прошел по левому флангу и прострелил в центр, где набежавший свежий Ефим Конопля точно пробил низом в противоход голкиперу.

Гол Ефима Конопли

Победу украинцам принес мяч Цыганкова, которому ассистировал Мудрик.

Победный гол Украины

В предыдущем матче сине-желтые упустили победу против Бундесманшафт в конце встречи, хотя мячи Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика могли принести победу над немецкой командой. Но в официальном матче против Северной Македонии счет удалось удержать.

Напомним, что главный человек в украинском футболе Андрей Павелко отправлен в СИЗО. Залог — без малого 10 миллионов гривен, — который был внесен в ноябре 2022 года, по решению суда, перечислят в пользу государства.

Также сообщалось, что Александр Зинченко рассказал о войне в Украине британским журналистам.