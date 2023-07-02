Все территории — вернуть, а россиян и белорусов на Олимпиаду не пускать, — Шевченко (видео)

По словам легенды сборной Украины, итальянского "Милана" и киевского "Динамо", ни один белорусский или российский спортсмен не должен участвовать в международных соревнованиях, пока идет война.

На вопрос о том, как Украина должна вернуть захваченные территории, футбольный тренер Андрей Шевченко, не колеблясь отвечает, в тон словам Владимира Зеленского, что российским оккупантам нельзя оставлять ни пяди украинской земли. "Это территория Украины, это важно", — сказал он в интервью Sky News.

"Нам нужно защищать нашу страну. Мы должны делать все возможное, позаботиться о том, чтобы у детей и молодого поколения было будущее. Чтобы этим будущим была Украина, независимая страна", — отметил бывший футболист и наставших сборной Украины.

По его словам, дело не только и не столько в том, чтобы об Украине знали. Собранные средства позволяют начать восстановление, в частности, школ, разрушенных российскими ракетами.

Такой подход очень важен, сказал Шевченко: образование не должно останавливаться, даже когда Украина занята отражением агрессии.

Интервью Шевченко Sky News

В Украине были разрушены сотни школы, в чем Шевченко убедился во время недавней поездки в Чернигов. Недавно вместе с капитаном сборной Украины Александром Зинченко он посетили разрушенный лицей в ходе российской атаки. Жестокая реальность за символизмом солидарности сине-желтых флагов.

В своем интервью Шевченко упомянул о том, что в внутри РФ назревает недовольство войной, некоторые люди выступают против — и это позитивные новости.

"Но, думаю, что мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы остановить войну", — отметил Шевченко, добавив, что война напрямую затрагивает в том числе и спорт: сотни спортсменов погибли, разрушены спортивные арены.

Международный олимпийский комитет не согласен с позицией Украины, которая призывает к запрету на участие в Олимпиаде в Париже спортсменов из Беларуси и России.

"Моя позиция четкая. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в соревнованиях", — сказал Шевченко.

Напомним, что на фронте погиб 21-летний украинский футболист Кирилл Молоков. Спортсмен-военнослужащий был воспитанником МСК "Днепр". О гибели рассказал директор клуба Юрий Гончаров.

Также сообщалось, что молодежная сборная Украины еще до завершения группового турнира вышла в плей-офф Евро-2023, где встретится со сборной Франции.