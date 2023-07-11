Победила первую ракетку мира: Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона-2023 (видео)

Украинская теннисистка обыграла чемпионку из Польши Игу Свентек. Следующей соперницей Элины Свитолиной будет чешка Маркета Вондроушова.

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в полуфинале соревнований Уимблдон-2023. В 1/4 финала она победила польку Игу Свентек, лидера рейтинга Женской теннисной ассоциации и трехкратную чемпионку Roland Garros. Об этом известно из результатов поединка.

Счет игры Иги Свентек против Элины Свитолиной составляет 5:7, 7:6 (7:5), 2:6. На то, чтобы обойти конкурентку, украинке понадобилось почти три часа.

В издании Sport.ua отметили, что встреча в четверти финала Уимблдона была уже второй для теннисисток. Теперь счет между спортсменками стал равным.

В полуфинале Свитолина будет играть против Маркеты Вондроушовой, чешской теннисистки и призера Летних Олимпийских игр 2020 года.

Уимблдон-2023 — что это за соревнования

Уимблдон или Уимблдонский чемпионат — это двухнедельный турнир по большому теннису, который проводится ежегодно в июне-июле на лондонских кортах.

Напомним, Элина Свитолина на Открытом чемпионате Франции по теннису Roland Garros обыграла лучшую теннисистку РФ Дарью Касаткину. Спортивные комментаторы заявили, что спортсменка использовала каждую возможность для атаки.

Как сообщали в СМИ, после поединка между Свитолиной и Касаткиной россиянку освистала публика. Спортсменка из страны-агрессорки, зная об отказе украинцев пожимать руки соперникам из РФ и Беларуси, после матча показала Свитолиной большой палец.