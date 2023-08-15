"Пора отказаться от лицемерия": в ОП объяснили, почему РФ не место на Олимпиаде-2024

По словам Михаила Подоляка, российские спортсмены представляют продвижение массовых убийств и насилия на международной арене, поэтому нельзя это поддерживать ни в коем случае.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подробно разложил позицию Уукраины касаемо будущих Олимпийских игр, которые в 2024 году пройдут в Париже. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 15 августа.

По его словам, украинская позиция в вопросе Олимпиады следующего года остается неизменной и в будущем ничего не поменяется точно. Российская Федерация не должна принимать участие в этом спортивном мероприятии.

"От sport as usual к business as usual один шаг. Это означает кровавый политический манифест – поддержку российской агрессии, террора и геноцида на глобальной арене. Спорт не вне политики, спорт – это и есть политика", — говорится в сообщении.

Отдельно Михаил Подоляк отметил, что российский спорт сегодня — демонстративное продвижение массовых убийств, насилия, пыток и уничтожения и миру выпал шанс раз и навсегда это изменить.

"Пора отказаться от лицемерия – пора остановить экспансию российских спортивных промоутеров войны", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 26 июля сообщалось, что РФ и Беларусь не пригласили на Олимпийские игры в 2024 году. Приглашение на Олимпийские игры было отправлено 203 странам. Традиционно их рассылают за год до старта соревнований.

Также 28 марта Международный олимпийский комитет предлагал, чтобы на спортивных состязаниях от РФ и Беларуси выступали только те спортсмены, которые не поддерживают войну в Украине и не являются военнослужащими.