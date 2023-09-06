Евро-2024: Украина — Англия: где смотреть матч, который может пропустить лидер англичан

Для обеих команд матч квалификации на Евро-2024 в группе С представляется важнейшим применительно к турнирным задачам. Но задачи у команд после четырех туров уже разные: Украина конкурирует с Италией за второе место.

Британские журналисты считают, что "Трем львам" предстоит непростой вояж во Вроцлав, где в 19:00 по киевскому времени английская команда выйдет на поле против сборной Украины. Об этом пишет The Evening Standard.

Для обеих команд матч квалификации на Евро-2024 в группе С представляется важнейшим для выполнения турнирных задач, правда, задачи у команд после четырех туров уже разные.

Подопечные Гарета Саутгейта долбись четырех побед в предыдущих матчах, последовательно обыграв сборные Италии, Украины, Мальты и Северной Македонии и суммарно наколотив соперникам 15 мячей. Пропустили лишь один гол.

Для Англии победа над Украиной может стать пятой в отборе и практически гарантией билетов на футбольный форум в Германии в следующем году.

Тренировка сборной Украины

Украине же предстоит очная и заочная борьба со Скуадрой Адзуррой за вторую строчку.

В двух из своих предыдущих встречах англичане обыграли украинцев: 2-0 и 4-0.

Украина — Англия: новости команд

Николай Шапаренко и Сергей Сидорчук в матче за сборную

Андрей Ярмоленко может вернуться в строй после травмы колена, вернулся и Михаил Мудрик. В свою очередь, Николай Шапаренко не поможет команде в матчах и против Англии, и против Италии. Восстановление может занять больше трех недель.

Тренер Сине-желтых Сергей Ребров решил не вызывать на матч во Вроцлаве опытного полузащитника (в этом сезоне итальянской "Генуи") Руслана Малиновского.

Саутгейт оставил вне заявки Рахима Стерлинга, но на поле может выйти ветеран Джордан Хендерсон, который защищает цвета саудовского "Аль-Эттифака".

Трент Александр-Арнольд и Джек Грилиш выбыли из строя из-за травм, тренировку во вторник пропустил и одна из главных звезд команды Букайо Сака.

Украина – Англия: где смотреть матч отбора на Евро-2024

Матч сборной Украины можно будет смотреть в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Львов). Или в сети: онлайн-транслятор поединка — сервис Megogo.

Напомним, что 19 июня Украина обыграла Мальту со счетом 1:0. Подопечные Сергея Реброва были сильнее 172-й команды мира.

Также сообщалось, что за счет удачных замен Реброва Сине-желтые добились волевой победы в матче против Северной Македонии 16 июня.