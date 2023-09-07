"Украина уже не та, что в марте": в сборной Англии опасаются мотивации украинцев в матче к Евро-2024

По словам футболиста лондонского "Челси" Бена Чилуэлла, его товарищи могут обыграть любого соперника, но команда Украины уже не та, которая без шансов проиграла в мартовском матче. Он упомянул о мотивации украинцев играть за свою страну в нынешних обстоятельствах.

В преддверии матча квалификации к Евро-2024 со сборной Украины в польском Вроцлаве защитник англичан Бен Чилуэлл выразил уверенность в том, что "Трех львам" в их нынешнем созыве по силам одолеть любого соперника. Но все же отметил мотивацию Украины. Об этом сообщает The Evening Standard.

26-летний латераль "Челси", скорее всего, выйдет в основе на матч с Сине-желтыми. Победа в Польше практически обеспечит Англии выход на Чемпионат Европы, который следующим летом пройдет в Германии. А победа в матче против итальянцев 17 октября гарантирует участие в Евро-2024.

По словам Чилуэлла, он замечает, что его товарищи становятся все увереннее.

"Я люблю приезжать сюда [в расположение сборной в Сейнт-Джордж Парк]. Все дело в мелочах, таких как выстраивание культуры и психологии победителей, которые формируются годами. Все дело в повседневных привычках, например своевременно поселиться в отеле, сказать спасибо и пожалуйста сотрудникам, выполнить все правильно в тренажерном зале и, собственно, на поле. Мы вполне уверены в себе, но есть разница между уверенностью и самоуверенностью", — пояснил Чилуэлл.

В марте Англия обыграла Украину на Уэмбли. Вместе с тем Сине-желтые добились побед в двух своих следующих матчах, и игрок сборной "Трех львов" отмечает мотивацию своего соперника в поединке, который состоится в субботу 9 сентября.

"Мы знаем, что это уже будет другая команда, насколько их мотивируют обстоятельств, и с какой страстью они будут играть за свою страну", — отметил он.

Напомним, что трагически погибла известная футболистка, которая прежде играла в Украине.

Также сообщалось, что мать испанского футбольного функционера Луиса Рубиалеса, в отношении которого проводится разбирательство, устроила голодовку в знак протеста.