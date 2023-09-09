Украина — Англия 1:1: Сине-желтые добились ничьей в матче против "Трех львов" (видео)

Андрей Шевченко, комментируя забитый мяч англичан, отметив впечатляющий забег Кайла Уокера. А вот Виталий Миколенко, по его словам, допустил непростительную ошибку, как для игрока Премьер-лиги.

Футбольная сборная Украины сыграла вничью против сборной Англии на стадионе "Тарчинский-Арена" в польском Вроцлаве. С самого начала ход матча складывался в пользу подопечных Сергея Реброва. Сине-желтые первыми забили и смогли удержать ничейный счет в первом тайме.

Георгий Судаков отдал на правый фланг, где Цыганков продлил на Ефима Коноплю, который отдал в центр штрафной. Мяч шел на Мудрика, но Зинченко успел первым переправить мяч в ворота.

(К слову начавший голевую атаку Георгий Судаков совсем недавно восстановился после травмы. В матче УПЛ "Минай" — "Шахтер" он вышел на замену во втором тайм и отличился забитым мячом. Но при этом тренер по физподготовке "горняков" уже после матча заставил хавбека пробежать несколько кругов по периметру поля).

Игроки сборной Украины празднуют забитый мяч

Однако более мастеровые англичане сравняли еще в первом тайме. После заброса на правого латераля Кайла Уокера, он опередил Виталия Миколенко, вышел один на один с Георгием Бущаном и переиграл стража ворот.

Во втором тайме англичане продолжали позиционно атаковать, а украинцы отвечали контратаками.

В одном из розыгрышей англичан им не удалось уйти в отрыв только благодаря тому, что креативный защитник Ефим Конопля оказался в нужном месте и выбил мяч за линию ворот.

Ефим Конопля

На 60-й минуте Букайо Сака, к слову, второй в списке самых дорогих игроков АПЛ, едва не повторил свой шедевр первого матча между Англией и Украиной. После удара с линии штрафной вратарь Бущан перевел мяч в перекладину.

В последние четверти матча преимущество "Трех Львов" на фоне уставших Сине-желтых обозначилось заметнее, но противостояние с лидером группы С все же удалось свести к итоговой ничьей.

Таким образом при Сергее Реброве сборная Украины пока идет без поражений.

Комментарий Андрея Шевченко

Андрей Шевченко в перерыве матча прокомментировал забитый мяч англичан, отметив, что Кайл Уокер выдал впечатляющий забег. А вот Виталий Миколенко, по его словам, допустил непростительную как для игрока Премьер-лиги ("Эвертон") ошибку — и не удержал своего оппонента, номинально тоже флангового защитника. Бывший тренер команды также не вполне был доволен игрой центрального защитника Николая Матвиенко.

Сергей Ребров и Андрей Шевченко

Собравшаяся на "Тарчинский-Арене" публика провожала футболистов овациями: стадион в польском Вроцлаве сборной Украине как минимум на субботний вечер 9 сентября удалось превратить домашний.

"Кейн — больше, чем центрфорвард": комментарий Кайла Уокера

Кайл Уокер

Отличившийся за Англию Кайл Уокер в комментарии после матча отметил, что Англия могла сыграть и лучше, но иногда приходится довольствоваться 1 пунктом.

"Одно очко, мы лидеры", — сказал он.

К слову, это первый гол за сборную для Уокера, который в эпизоде с забитым мячом сыграл как центрфорвард, а разыгрывающем выступил нападающий Харри Кейн.

"Он больше чем центрфорвард", — сказал о Кейне его бывший одноклубник и также отметил неплохую игру украинской команды, у которой была впечатляющая поддержка трибун.

"Фантастическая атмосфера, учитывая все, через что они прошли, желаю им всего самого лучшего", — сказал Уокер.

Напомним, что Украина проиграла Англии на "Уэмбли" в стартовом матче отбора на Евро-2024. Крайний нападающий Букайо Сака стал лучшим игроком поединка, на его счету гол и голевая передача.

Также сообщалось, что до матча букмекеры считали Англию безоговорочным фаворитом противостояния с Украиной в Польше.