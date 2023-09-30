"Мы свободные люди": Владимир Кличко объяснил, почему не хочет "умирать за свою страну" (видео)

Боксер рассказал о ментальной разнице между украинцами и россиянами, из-за которой большинство защитников оказались на фронте добровольно. Он подчеркнул, что оккупанты имеют "ощущение рабства" и готовы воевать даже без оружия.

Боксер Владимир Кличко заявил, что украинцы отличаются от россиян тем, что хотят не умирать за свое государство, а жить для него. Об этом он рассказал в интервью ZDFheute, опубликованном 27 сентября.

Он подчеркнул, что российские военные идут вперед с оружием или без и умирают на поле боя. Однако, по его словам, на фронт "снова и снова" приходят новые люди.

"Если вы понимаете это ощущение рабства и то, как обращаются с российскими солдатами, как их мобилизуют, как их потом выбрасывают, беззаботно — украинцы другие: мы свободные люди", — заявил Кличко.

Спортсмен подчеркнул, что в Украине преимущественно воюют люди, которые не были мобилизованными, а взяли оружие в руки добровольно.

"Нет, я не хочу умирать за свою страну. Я хочу жить для страны", — сказал он.

Кличко отметил, что на передовой не должны быть все граждане, ведь военным нужна поддержка с тыла. В частности, он вспомнил о пополнении оборудования для бойцов.

"Мы не один народ. Россия не Украина. Украина имеет свои границы, свою страну, свой язык и свое стремление к демократии", — добавил боксер.

Напомним, в 2022 году Владимир Кличко записал видеообращение к россиянам, в котором заявил о "ненависти на века". Также он тогда раскритиковал призывы отделять народ от государства.

Также боксер делился, что считает войну в Украине "главным боем" в своей жизни.