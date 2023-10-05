Обрадовали Путина: FIFA оскандалилась из-за нового решения в пользу российского футбола

Федерация футбола ФИФА осудила войну России против Украины, но допустила к международным соревнованиям юношеские сборные страны-агрессора.

Совет FIFA во время своего заседания в среду, 4 октября, согласился допустить к международным соревнованиям мужскую и женскую сборные России U-17. Российские футболисты смогут сыграть на чемпионате мира, если пройдут квалификацию. Сообщение об этом появилось на сайте международного руководящего органа.

При этом российские сборные будут выступать под нейтральным флагом и без гимна. Команды из РФ на турнирах под эгидой FIFA будут носить название "Российский футбольный союз".

Отметим, что на мужской чемпионат мира U-17 Россия не сможет уже отобраться, поскольку турнир стартует уже в ноябре 2023 года. Но у юных российских футболисток есть шанс пробиться на аналогичный женский турнир, который состоится в 2024 году.

Совет FIFA при этом снова осудил незаконную войну России в Украине и подтвердил, что национальная сборная РФ и российские клубы не будут принимать участия в международных турнирах до завершения войны.

К слову, 26 сентября УЕФА тоже вернула в международный футбол команды U-17 из РФ. Они должны играть без российской формы и гимна, а все их матчи будут сыграны на нейтральной территории.

Отметим, что это решение не понравилось многим европейским странам. Так, свое нежелание участвовать в турнирах с россиянами уже озвучили двенадцать членов УЕФА из 55, среди которых и Украина.

Также отметим, что на предстоящих в 2024 году Олимпийских играх тоже будут присутствовать спортсмены из РФ. Но им, как и футболистам, запретили выступать под флагом своей страны.

Напомним, что Украинская федерация футбола (УАФ) недавно была оштрафована на 20 тысяч евро. Поводом стало то, что инспекторы УЕФА якобы заметили "проявления расизма" со стороны украинских болельщиков во время футбольных матчей.