Пропавший после матча футболист "Шахтера" Роспутько сбежал в Россию, — журналист

Александр Роспутько родом из оккупированной Горловки. Его родители живут на оккупированных территориях и поддерживают Россию, пишут в СМИ.

Полузащитник "Шахтера" U-19 Александр Роспутько, который не вернулся с командой в Украину после матча Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена", может находиться в России. Об этом пишет в своем телеграм-канале украинской журналист Владимир Зверов.

"Слышал информацию, что Роспутько очень ждала "звезда санкт-петербург". Плюсую инфу "Брутального футбола" относительно пребывания игрока на р*шке. Побег в клуб из цивилизованной страны не мог быть таким", — написал он.

Почти аналогичную информацию ранее распространили в телеграм-канале "Брутальный футбол". Здесь также заявили, что Александр Роспутько скорее всего сбежал в Россию.

"По нашим источникам, Александр Роспутько, который не вернулся из Бельгии, перебрался в Россию. Именно поэтому "футболист" повыдалял все фотографии на профилях в соц.сетях? Хочется верить, что это фейк", — говорится в сообщении.

Напомним, что хавбек не вернулся с командой в Украину после матча Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена". Роспутько вместе с командой прошел регистрацию и сдал багаж на рейс в Варшаву, а после этого исчез в аэропорту и выключил телефон.

В команде решили, что игроку стало плохо и начали его искать в помещении аэропорта. Но поиски оказались безрезультатными.

Как пишет Sport.ua, Александр Роспутько родом из временно оккупированной Горловки. Его родители живут на оккупированных территориях и поддерживают Россию. У игрока пророссийские взгляды, и на этом фоне у него случались конфликты с одноклубниками.

Александр Роспутько выступал за сборную Украины U-19, сыграв 4 матча.

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