"Готовился несколько месяцев": отец беглого футболиста Роспутько говорит, что тот хочет паспорт РФ

Украинский спортсмен несколько месяцев готовил побег в Россию, рассказал его отец. Теперь он отдыхает и готовится добровольно получить гражданство РФ.

Украинский футболист Александр Роспутько исчез в аэропорту Бельгии незадолго до вылета в Варшаву, откуда отправлялся в Украину. Вылет должен был состояться 13 октября, но мужчина исчез, сдав багаж и отключив телефон. Позже стало известно, что он решил стать "звездой" российского футбола — отправился в РФ. Отец беглеца рассказал росСМИ о планах сына. В частности, он настроен подать заявление на получение гражданства. Об этом говорится в интервью для портала Regnum.

Отец беглеца — Юрий Роспутько — проживает во временно оккупированной Горловке Донецкой области и пока не назвал истинную причину действий своего сына. При этом намекнул, что в РФ ему "будет безопаснее".

19-летний Александр не будет просить у Кремля политического убежища, уверен отец. Однако подаст заявление на получение гражданства РФ.

Пока экс-футболист "Шахтера" не планирует заключать контракт с каким-либо российским клубом. Сейчас он "устал", поэтому отдыхает и "расслабляются", отметил Юрий Роспутько.

"Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока что, а там посмотрим".

Фрагмент интервью отца Роспутько Фото: Regnum

Александр Роспутько: детали побега

Согласно данным "Регнум", 13 октября Роспутько сбежал из Бельгии в Турцию, откуда и попал в Россию. Побег готовил несколько месяцев и в течение этого времени "нервничал, что все откроется". Когда прибыл в Турцию, его встретили родственники, которые находились на связи с росСМИ.

Александр — 19-летний футболист, уроженец Горловки, который стал играть за ФК "Шахтер" после юношеской сборной Украины U19. Свою последнюю игру сыграл с "Антверпеном", после чего решил "отдохнуть" в РФ. 13 октября представители "Шахтера" предупредили, что у парня есть пять дней на возвращение. Между тем в спортивных СМИ указывали, что он, вероятно, планирует стать игроком ФК "Звезда" из Санкт-Петербурга. Отметим, у футболиста 100 млн фолловеров в Instagram, но это частный аккаунт, поэтому не известно, общается ли он со своими поклонниками.

Напоминаем, представители украинского командования сообщили, что все военнообязанные украинцы должны явиться в Терцентры комплектования и стать на воинский учет. Некоторые категории граждан имеют право на отсрочку: среди этих категорий спортсменов нет. Впрочем, есть возможность получить бронирование — для этого нужно работать в органах государственной власти или на некоторых особо важных предприятиях.