"Неприемлемо": УЕФА перенесла матч "Зари" и "Маккаби" из-за войны в Израиле, ФК ответил

Израильский футбольный клуб захотел перенести соревнования с украинской командой на месяц, и это предложение поддержала УЕФА. Луганские футболисты напомнили, что в Украине также идет война, но они никогда не просили о переносе матчей.

УЕФА объявила, что матч футбольной команды "Маккаби" из Тель-Авива и луганской команды "Заря" будет перенесен. Об этом говорится в официальной публикации пресс-службы от 19 октября.

"Матч "Маккаби" Тель-Авив — "Заря" Луганск (группа B — четверг, 26 октября) перенесен на субботу, 25 ноября 2023 года", — указано на сайте.

Реакция клуба "Заря"

Пресс-служба луганской "Зари" высказались о переносе даты матча, раскритиковав эту идею. Футболисты отметили, что с уважением относятся к войне в Израиле, но хотели бы напомнить также о войне в Украине. Они подчеркнули, что боевые действия продолжаются уже в течение 10 лет.

"За это время наши люди, наши болельщики и наша команда пережила многое. Пришлось оставлять собственные дома, начинать жизнь заново и бороться дальше", — рассказали в ФК.

Футболисты заверили, что несмотря на "тяжелые времена" ни разу не просили переносить матчи.

"Даже сейчас, когда ко многим местам наша команда добирается автобусом через границы по 15-20 часов, а затем играет в одной стране, после чего вновь возвращается в Украину те же 20 часов и участвует в собственном чемпионате", — отметили в "Заре".

Клуб объяснил, что предлагал обменяться с "Маккаби" домашними матчами или помочь с организацией запланированного соревнования на стадионе "Арена Люблин" в Польше. Футболисты заверили, что не против сыграть в любой стране, которую выберет израильская команда.

"Но "Маккаби" хочет перенести поединок, который запланирован 26 октября на ноябрь месяц. В ноябре у "черно-белых" очень сложный календарь. Кроме матчей еврокубков, нас ждут матч в Кубке Украины (в Одессе) и собственный чемпионат", — отметила луганская команда.

В "Заре" предупредили, что учитывая тяжелую логистику из-за войны в Украине и нежелание пренебрегать внутренними матчами, решение УЕФА о переносе является для клуба "неприемлемым".

"Мы готовы играть в футбол и готовы играть, соблюдая регламенты и календарь соревнований УЕФА и внутреннего чемпионата", — добавили в ФК.

Напомним, Сборная Украины в матче отбора на Чемпионат Европы 2024 победила Сборную Мальты. Соревнования завершились со счетом 2:1.

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