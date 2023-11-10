Спасают жизнь и карьеру: российские шахматисты вместе с украинцами переходят под флаг Англии

По словам 21-летней шахматистки Камилы Хрищенко, смена шахматное гражданство, она сможет больше помочь Украине и отблагодарить жителей Англии за поддержку. В прошлом году 44 российских шахматиста, в том числе и гроссмейстеры, написали письмо президенту РФ Владимиру Путина с критикой войны.

Украинской восходящей звезде Камиле Хрищенко пришлось оставить родной Краматорск, когда вокруг начали падать бомбы. Теперь 21-летняя шахматистка живет в английском городе Халл, а международная шахматная организация помогла ей и ее семье переехать в безопасное место. В свою очередь, россиянин Никита Витков дебютирует за Англию на Командном чемпионате Европы по шахматам. Об этом пишет Sky News.

Камила решила выступать на международных соревнованиях под английским флагом и считается одним из самых рейтинговых гроссмейстеров в стране.

"Шахматы — это семья, особенно в сложные времена. Мы знали, что наша всемирная шахматная семья поможет", — рассказала Камила, которая уезжала с переполненного вокзала в Краматорске в первые дни полномасштабного вторжения. По прошествии нескольких дней удар российской ракеты по вокзалу города унес жизни более 30 человек.

Камила добралась до Черновцов, а затем уже в Румынии местная шахматная федерация помогла найти ей и ее друзьям жилье и оформить британскую визу.

24 апреля 2022 года она переехала в Англию, а сейчас живет в городе Халл, изучает компьютерную инженерию, продолжает играть и собирает средства в поддержку Украины. Она признает, что решение представлять на соревнованиях Англию далось непросто.

"Это было очень сложное для меня решение. Это было очень личным, из-за Украины и войны, и я хочу поддержать мою страну", — сказала шахматистка, добавив, что смена шахматного гражданства все же была в интересах карьеры и таким образом она хочет отблагодарить жителей Англии за поддержку.

Камила Хрищенко

"Для меня лучше оказать ощутимую поддержку за счет сбора средств и волонтерства, чем просто флаг с моим именем", — сказала она.

На вопрос о том, приносят шахматы ей все еще удовольствие, она сказала, что, пожалуй, каждому игроку порой хочется все бросить.

"Но я все еще их люблю. Не могу представить себя без шахмат", — объяснила она.

Украинский гроссмейстер Игорь Коваленко, занимающий 60-ю строчку в списке лучших в мире, в свою очередь, отправился на фронт.

34-летний шахматист прежде не умел стрелять, сейчас же в его шахматной карьере перерыв, но на опубликованных фото он участвовал в онлайн-турнире из окопа, когда было тихо.

Шахматы в окопе

Когда в первые дни полномасштабной войны колонны российских танков шли на Киев, руководство ФИДЕ осудило применение военной силы и отстранило российских и белорусских игроков от соревнований.

Шахматы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе

Два месяца спустя 44 российских шахматиста, в том числе и ряд гроссмейстеров, написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путина с критикой войны и призвали к прекращению огня.

"Мы разделяем боль наших украинских коллег и призываем к миру", — говорилось в письме.

С тех пор некоторые известные российские шахматисты стали выступать под флагами других стран, протестуя против действий Кремля.

Среди них и Никита Витюгов, 36-летний шахматист, который переехал из Петербурга в Восточную Англию.

Никита Витюгов

Он занимает 31-ю строчку рейтинга и считается лучшим в Англии. Сменить страну решил и выросший в Москве Григорий Опарин.

Григорий Опарин

"Для меня это был полный шок. Я не мог поверить в происходящее. Было настолько стыдно за мою страну, которая развязала войну", — говорил он.

По словам 26-летнего шахматиста, он сразу же начал процесс выхода из российской шахматной федерации. Но в течение двух лет не мог выступать под американским флагом, как ему того хотелось, поскольку было нужно выплатить больше 35 тысяч евро Федерации шахмат России.

Сергей Карякин поддержал войну

Но не все российские шахматисты выступили против войны. Сергей Карякин, занимавший 9-ю строчку рейтинга, поддержал российского президента. ФИДЕ отстранила его на полгода, но теперь он уже сам отказывается участвовать в соревнованиях, если запрещается представлять РФ.

Сергей Карякин

С тех пор Карякин появлялся на оккупированных территориях и позировал рядом с солдатами оккупационной группировки.

Напомним, что ученые пришли к выводу о том, что воздух вокруг влияет на игру в шахматы.

Также сообщалось, что английские шахматисты спасли маленького "шахматного гения" из Одессы.