Защищал Киев и воевал на Донбассе: на фронте погиб боксер Иван Солтысик (фото)

Спортсмен служил в одном из подразделений 10-й горно-штурмовой бригады "Едельвейс", которая участвовала в 2022 году в боях за Киев.

С российскими оккупантами в боях погиб мастер спорта по боксу Иван Солтысик. Об этом сообщает Федерация Бокса Украины в Facebook со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

В сообщении говорится о том, что боец воевал в самых горячих точках Донецкого направления. Время и место его гибели не названо.

Он служил в одном из подразделений 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", которая участвовала в 2022 году в боях за Киев. Иван решил вступить в ряды ВСУ с первого дня полномасштабного вторжения российских войск.

"Вечная память всем Героям", — говорится в сообщении.

Иван Солтисик Фото: Rostyslav Kochmarskyi/ Facebook

Кто такой Иван Солтысик

Иван Солтысик — мастер спорта Украины по боксу. С детства Иван занимался единоборствами. Он становился чемпионом Службы судебной охраны по рукопашному бою, а также был участником соревнований по смешанным единоборствам и неоднократным призером турниров.

Напомним, в марте стало известно, что на войне погиб 22-летний чемпион Европы по боксу Максим Галиничев. Он в мае 2022 года ушел добровольцем в ряды украинского войска. Защищал украинский народ в составе десантно-штурмовых войск. Галиничев в мае прошлого года даже решил отказаться участвовать в проведении чемпионата Европы по боксу. Защитник дважды получал ранения на войне. После лечения снова вернулся в зону боевых действий.

Также 15 ноября стало известно, что на фронте погибли украинские хоккеисты Макар Ерофеев и Алексей Логинов. Антон Ерофеев, старший брат Макара, рассказал, что защитник погиб, когда сопровождал лично в бой новобранцев. Он участвовал в боях за освобождение Харьковской области. Алексей Логинов с начала полномасштабной войны вызвался защищать Украину добровольцем.