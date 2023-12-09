Пробег 284 км после операции на сердце: боец ВСУ получил бронзу на Чемпионате мира (фото)

Украинский военный участвовал в боях на Херсонском отрезке фронта, получил ранения, перенес операцию на сердце. При этом ему удалось обновить национальный рекорд по 12-часовому бегу.

9 декабря Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ ("СтратКом ВСУ") рассказали об украинском бойце Андрее Ткачуке, который стал бронзовым победителем Чемпионата по суточному бегу. Мужчина пробежал почти 300 км за 24 ч., обновив при этом национальный рекорд. О событии написали в Telegram-канале ведомства.

Андрей Ткачук с военным позывным "Бродяга" занял третье место на Чемпионате по суточному бегу, пробежав 284,540 км. При этом сумел улучшить предыдущий национальный рекорд, установленный им же. В частности, ранее рекорд 12-часового бега равнялся 155,295 км, а благодаря Андрею — 156,8 км.

Забег проходил 1-2 декабря в Тайбэе, столице Тайваня, говорится в сообщении. Бойца отпустили для участия в чемпионате, в котором он уступил неоднократным победителям — литовцу Александру Сорокину, автору мирового рекорда, и греку Fotios Zisimopoulos, который также имеет ряд побед в мировых легкоатлетических соревнованиях.

На странице Ткачука в Facebook пока нет сообщений о победе. Но там можно прочитать, что в апреле 2023 года он перенес операцию на сердце. В заметке указано, что с хронической тахикардией ему удалось стать мастером спорта и рекордсменом мира. И уже через полгода — имеет бронзовую медаль в суточном забеге.

Отметим, Чемпионат по суточному бегу — международные ультрамарафонские соревнования, во время которых бегуны бегут 24 часа. Победитель 2023 года — Александр Соколов — за сутки одолел 301,8 км, написали на портале "Мир легкой атлетики". Также опубликовали фотографии, на которых видно украинского бойца Андрея Ткачука после финиша.

Андрей Ткачук во время финиша в Тайбэе Фото: Мир легкой атлетики

Между тем "СтратКом" отметил, Ткачук — боец 128 ОГШБр ВСУ, который принимал участие в АТО в 2014-2015 гг. С первых дней российского вторжения присоединился к боевым действиям против страны-агрессора. За участие в боях получил награду — медаль "Защитнику Отечества". Во время одного столкновения с противником получил ранения, но после этого вернулся к побратимам. На сегодня не известно, где именно будет воевать боец и бегун, однако ранее он держал позиции на Херсонском направлении.

Андрей Ткачук — фото в военной форме Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom Андрей Ткачук по позициям ВСУ Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom

Отметим, ранее Фокус писал о разных судьбах спортсменов во время российского вторжения. Например, более двух сотен спортсменов бежали из Украины, воспользовавшись возможностью выезда на соревнования. Журналисты разобрались, какие способы они для этого использовали.