Страдал от онкологии: в СМИ сообщили причину смерти 42-летнего Богдана Шершуна

Украинский футболист и спортивный комментатор лечился в Бельгии, но не сумел преодолеть тяжелую болезнь.

Экс-защитник сборной Украины по футболу Богдан Шершун, о смерти которого сообщили 8 января, страдал онкологическим заболеванием. Некоторое время мужчина лечился за границей, но победить болезнь не удалось. Об обстоятельствах болезни и смерти Шершуна рассказал экс-футболист московского ЦСКА Роланд Гусев в комментарии российскому порталу Sport24.

Согласно объяснениям Гусева, у Шершуна был рак мозга. Чтобы побороть опухоль, спортсмен некоторое время находился в Бельгии — проходил курс лечения. Однако борьба закончилась смертью в возрасте 42 лет.

"Богдан — мой близкий человек, друг, с которым мы всегда смотрели друг другу в глаза. У Богдана была опухоль мозга, он был в Бельгии. Он боролся, лечился. 42 года, красавец, голубые глаза… Ушел — и все", — сказал российский футболист.

Других публикаций, которые подтверждали бы болезнь украинского спортсмена, не нашлось. Страница Facebook Богдана Шершуна наполнена словами соболезнования от людей, которые его знали — родственниками и поклонниками.

Смерть Богдана Шершуна — детали

Отметим, о смерти Шершуна сообщил главный редактор проекта "Профутбол Digital" Владимир Зверов. В коротком посте в Instagram он опубликовал слова скорби и совместную фотографию с футболистом. О причине смерти не сообщалось.

Шершун — украинский футболист из Хмельницкого, который в юношеском возрасте попал в футбольную школу "Днепр". Спортсмен участвовал в юношеской лиге U18 — в ее составе принял участие в чемпионате Европы. В составе сборной U20 в 2011 году дошел до 1/8 мирового чемпионата. В национальной сборной Украины играл с 2003 года до 2006 года. Вместе с тем присоединился к российскому футболу — играл за московский клуб ЦСКА. В составе московской команды сыграл 81 матч, забил два гола, получил ряд титулов в России, стал победителем кубка УЕФА. После возвращения из РФ, работал в ряде украинских футбольных команд, а затем стал спортивным комментатором на телевизионном интернет-портале.

Напоминаем, 10 января стало известно о смерти футбольного арбитра Владимира Безборотько: мужчина погиб в бою с российскими оккупантами в Запорожской области. 3 января Фокус рассказал о гибели николаевского спортсмена Артема Хана. Некоторое время мать надеялась, что он в плену, но 20-летний парень погиб на линии фронта.