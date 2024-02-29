Кричали "Месси, Месси": Роналду дисквалифицировали за вульгарный жест в адрес фанатов (видео)

Футболист пропустить следующий матч в чемпионате Саудовской Аравии и заплатит штраф — 30 000 риялов (или 7358 евро).

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) дисквалифицировала нападающего клуба "Аль-Насср" Криштиану Роналду за непристойный жест в адрес болельщиков, которые с трибун дразнили португальца и выкрикивали фамилию его извечного соперника аргентинца Лионеля Месси. Об этом сообщает Goal.

Роналду придется пропустить один матч и заплатить штраф — 30 000 риялов (или 7358 евро).

Сообщается, что 10 тысяч риялов пойдут футбольной ассоциации, а еще 20 — клубу "Аль-Шабаб" на расходы, связанные с подачей жалобы.

В недавнем кубковом матче 39-летний португалец забил свой 34-й гол в 35 матчах текущего сезона.

Жест Роналду болельщикам соперника

За время вынужденного простоя пятикратный обладатель "Золотого мяча" поддерживает форму в спортзале.

"Не могу остановиться", — написал он в одном из своих недавних постов в Instagram.

Напомним, что "Шахтер" вылетел из Лиги Европы после выездного поражения на марсельском "Велодроме". Первый матч "горняки" сумели свести к ничьей, но в ответном поединке у "провансальцев" было подавляющее преимущество. Украинские же футболисты допускали достаточно брака в обороне.

Также сообщалось, что легенда "Барселоны" Дани Алвес будет вынужден отбыть четыре года тюремного заключения по обвинению в изнасиловании. Алвес провел за "сине-гранатовых" больше 400 матчей, выиграл шесть титулов "Примеры" и три Лиги чемпионов.