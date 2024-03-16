Украинский тренер, который не вернулся домой после сборов, нашел работу в США (фото, видео)

В футбольном клубе "Черноморец" рассказали, что пытались поговорить с экс-тренером, но "столкнулись с непорядочностью человека". Руководство ФК заявило, что Игорь Касьяненко "не имеет права оставаться в футболе".

В СМИ со ссылкой на источники сообщали, что тренер по физподготовке одесского футбольного клуба "Черноморец" Игорь Касьяненко выехал на сборы за границу и не вернулся. Публикация футбольного клуба Dade County в соцсетях свидетельствует о том, что украинец уже нашел новую работу.

Футбольный клуб анонсировал новую программу для спортсменов до 23 лет в Майами. Тренировать футболистов будет "всемирно известный" Касьяненко. Американцам предложили тренировки два раза в неделю на местном стадионе и "матчи выходного дня".

Побег тренера после сборов: реакция клуба "Черноморец"

Пресс-служба футбольного клуба официально прокомментировала ситуацию с Касьяненко. Она подтвердила, что тренер выехал в Турцию на сборы и после их завершения не приехал в аэропорт.

"Билет на него был приобретен, но в самолете на момент отправления его не оказалось", — подчеркнули в ФК.

В "Черноморце" заверили, что проинформировали об инциденте Министерство молодежи и спорта Украины. Руководство клуба осудило поступок своего "уже бывшего представителя", но отметило, что повлиять на его решение не могут.

"Хотя попытка адекватного диалога со стороны клуба была — в ответ столкнулись с непорядочностью человека", — отметила пресс-служба.

"Черноморец" инициировал аннулирование тренерской лицензии Касьяненко.

"Тот, кто обманул клуб, своего непосредственного руководителя, главного тренера команды (Касьяненко пришел в "Черноморец" в начале 2022 года) не имеет права оставаться в футболе. Те, кто взял Касьяненко на работу, должны знать о его способности к измене", — отметили в ФК.

Публикация пресс-службы ФК "Черноморец" Фото: Скриншот

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