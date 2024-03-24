Пилоты Ferrari получили победный дубль на 3-м этапе Формулы 1: обзор гран-при Австралии 2024 (фото, видео)

Карлос Сайнс выиграл гран-при Австралии. Это третья победа испанца в Формуле 1. В двух секундах от него финишировал его партнер по команде Шарль Леклер.

В Мельбурне Карлос Сайнс одержал уверенную победу после схода в начале гонки лидера чемпионата Макса Ферстаппена. Его напарник по Ferrari Шарль Леклер смог тактически переиграть Ландо Норриса и обеспечил команде дубль. Ландо Норрис финишировал третьим.

Формула 1 перебралась в теплую Австралию, где сейчас начало осени. Альберт-парк — городская трасса, которая похожа по характеристикам на трек в Саудовской Аравии со скоростными поворотами. В остальное время эта уличная трасса — просто дорога общественного пользования вокруг озера в Мельбурне.

Шесть команд привезли в Австралию новинки, в основном слегка модернизированные крылья. Red Bull обновления не привезли, но расклад сил от этого не изменился. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что чемпионат сейчас похож на гонки в двух лигах. В первом участвует Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes и Aston Martin, во втором борются остальные пять команд. Для того чтобы команды из второй лиги заработали очки, должен произойти "эффект Стролла", комментировали эксперты, намекая на прошлую гонку Лэнса, которую тот закончил в стене.

Макс Ферстаппен на квалификации гран-при Австралии 2024 Фото: Getty Images

Вся надежда на Ferrari. Квалификация гран-при Австралии 2024

В бой за первый сегмент квалификации ринулись только 19 болидов. Логан Сарджент вынужден был подчиниться решению команды и отдать свой болид напарнику, который в пятницу в практике разбил свою машину. К удивлению всего паддока, Williams не взяли с собой запасное шасси, и им пришлось по словам руководителя "принимать тяжелое решение". Для того чтобы это решение было оправданным, на плечи Албона ложилась задача заработать очки.

Алекс Албон разбивает болид на практике

В первом сегменте квалификации выбыли Риккардо, Гасли, Чжоу и Хюлькенберг.

У каждого из них были свои сложности: у Джоу отвалилась часть переднего крыла, Хюлькенбергу помешал на быстром круге Перес, у Гасли возникли проблемы с коробкой передач. Но хуже всех пришлось австралийцу Риккардо, который выехал за пределы трассы во время своего последнего быстрого круга, и его время аннулировали. Пока он "в сухую" проигрывает квалификации напарнику, и над Даниэлем могут начать сгущаться тучи. Именно из-за плохих результатов в прошлом году команда выгнала Ника де Вриза, и на его место взяли Риккардо. "Для меня сезон начнется в Мельбурне", — говорил Даниэль накануне гран-при. "Начало" получилось даже хуже, чем было до этого.

Остальные 15 машин вложились в 1 секунду за лидером и прошли в следующий сегмент. Эстебан Окон, который тоже прошел, сказал по радио, что это как маленькая победа.

Во втором сегменте квалификации выбыли Магнуссен, Окон, Боттас, Албон и (сенсация!) Хэмилтон. У семикратного чемпиона мира восемь поулов Австралии и такой провал. Из первой десятки его выбил Юки Цунода, который вторую квалификацию подряд прыгает выше головы. Это первое выбывание Mercedes из третьего сегмента квалификации в этом сезоне, и это шок для Льюиса, который может потерять интерес к гонкам в этом году. Он отстал от своего партнера всего на 0,059 секунды, но отстал. Хэмилтон был явно расстроен после квалификации. В Mercedes говорили, что ожидают тяжелый уик-энд, что машина не справляется со скоростными поворотами, но, похоже, никто в команде не думал, что все будет настолько плохо.

В финале все было не настолько драматично. Цунода опередил два Aston Martin и стал восьмым. Расселл квалифицировался седьмым, пропустив вперед два McLaren. Норрис поднялся на третье место, а Пиастри — на пятое после штрафа, который получил Перес.

Ландо Норрис поднялся на третье место на стартовой решетке

Серхио после штрафа стал шестым, но по сравнению с прошлым годом (когда он стартовал последним) это хороший результат.

Перед квалификацией у экспертов и соперников были ожидания, что Ferrari сможет дать надежду на борьбу за поул. И алые болиды выглядели очень сильно. Но в итоге Леклер стал четвертым и уступил Сайнсу, который вернулся в строй после операции и завоевал первый ряд. Зато на поуле все стабильно спокойно: 35-й поул в карьере и третий поул в этом году завоевал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.

Стартовая решетка гран-при Австралии 2024

Триумф Ferrari. Гонка гран-при Австралии 2024

Стартовые огни погасли, и гонщики ринулись к первому повороту под предводительством лидера чемпионата Макса Ферстаппена.

Старт гран-при Австралии 2024 Фото: Getty Images

Его напарник Серхио Перес потерял свою шестую позицию на первом круге под натиском Джорджа Рассела. Казалось, что гонка пройдет по тому же сценарию, как в первых двух гран-при. Но австралийские гоночные боги решили иначе. На втором круге из правого заднего колеса Ферстаппена показывается легкий дымок, и Сайнс тут же обгоняет и выходит в лидеры гонки. На четвертом круге легкий дымок на машине Макса превращается в пожар – горят тормоза. Нидерландец сходит.

Конец гонки для Red Bull Макса Ферстаппена

Оставшийся в строю Red Bull разочаровал. Перес провел блеклую гонку, и не смог навязать борьбу не только гонщикам Ferrari, но и McLaren. Итоговое пятое место не позволило мексиканцу удержат свою вторую позицию в общем зачете чемпионата Формулы 1.

Пилоты Mclaren показали отличный результат в Мельбурне. Местный герой Оскар Пиастри держал хороший темп, провел грамотные пит-стопы и финишировал на четвертом месте. Ландо Норрис затянул с первым пит-стопом и после смены шин выехал на трассу за Леклером и Пиастри. Оскара попросили пропустить напарника, но отыграть этот стратегический просчет и опередить Леклера уже не удалось. Британец получил на подиуме приз за третье место, но осталось ощущение, что могло быть еще лучше.

Ландо Норрис и Карлос Сайнс после финиша гран-при Австралии Фото: Getty Images

Алекс Албон не оправдал возложенных на него в Williams надежд и финишировал "первым за кассой" — одиннадцатым.

Зато Haas провел хорошую гонку, заработав двойные очки, хотя новинки в Мельбурн они не привозили. Магнуссен свой единственный подиум в карьере завоевал именно в Австралии в далеком 2014 году, в его первой гонке за McLaren. А сейчас финишировал десятым. Хюлькенберг стал девятым за счет удачного пит-стопа во время виртуального сэфети-кара.

Sauber третью гонку подряд столкнулся с задержкой на пит-стопе. Только в отличие от предыдущих гран-при, проблемы коснулись не одного болида, а сразу двух. Гонщики команды безрадостно закончили гонку на 14 и 15 местах между двумя Alpine (13 и 16 места на финише).

Юки Цунода финишировал седьмым, заработал 6 очков и стал лидером "чемпионата №2". Очень солидный результат на фоне Риккардо, который не смог отыграть проваленную квалификацию и стал двенадцатым.

Юки Цунода за рулем RB Honda Фото: Getty Images

Для Aston Martin гонка получилась неоднозначной. Стролл провел ровную гонку и в итоговом протоколе стал шестым. Алонсо очень грамотно совершил свой пит-стоп под виртуальным сэфети-каром, отыграл время и боролся на трассе с Расселом до последнего круга. Джордж висел у него на хвосте, пытаясь обогнать. На последнем круге перед поворотом пилот Aston Martin нажал на тормоза раньше, чем обычно, пытаясь сбросить преследователя, нажал на газ, а потом опять ударил по тормозам. Это заставило Рассела крутануть руль влево, попытаться словить машину, повернув руль вправо, но было уже поздно. Болид неконтролируемо полетел в стену.

Болид Джорджа Расселла после аварии на последнем круге Фото: Getty Images

За этот инцидент Фернандо Алонсо получил после гонки штраф 20 секунд и в итоговом протоколе стал восьмым.

Конец гонки для Mercedes Джорджа Расселла

Второй Mercedes Льюиса Хэмилтона бесславно сошел на 17 круге из-за проблем с двигателем. Mercedes увозил из Австралии разочарование и ноль очков.

Наконец-то наступил день, когда Ferrari сделали все как надо. Победа Сайнса, второе место и лучший круг Леклера позволили команде вплотную приблизиться к Red Bull в общем зачете. Сайнс получил шанс и воспользовался им. Он настолько сильно провел гонку, что создалось впечатление, что эту победу он одержал бы и без схода Ферстаппена. Обогнав Макса на втором круге, Карлос уже не упускал лидирующую позицию до самого финиша. Вторую гонку Сайнс смотрится сильнее своего напарника. Но ему еще многое нужно доказать в этом чемпионате. Это только третья победа в карьере испанца в Формуле 1. Следующий этап Формулы 1 гран-при Японии пройдет через две недели.

Результаты гонки. Гран-при Австралии 2024

Карлос Сайнс 55 Ferrari Шарль Леклер 16 Ferrari +2.366 Ландо Норрис 4 McLaren Mercedes +5.904 Оскар Пиастри 81 McLaren Mercedes +35.770 Серхио Перес 11 Red Bull Racing Honda +56.309 Лэнс Стролл 18 Aston Martin Mercedes +93.222 Юки Цунода 22 RB Honda +95.601 Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes +100.992 Нико Хюлкенберг 27 Haas Ferrari +104.553 Кевин Магнуссен 20 Haas Ferrari +1 круг Алекс Албон 23 Williams Mercedes +1 круг Даниэль Риккардо 3 RB Honda +1 круг Пьер Гасли 10 Alpine Renault +1 круг Валттери Боттас 77 Sauber Ferrari +1 круг Чжоу Гуанью 24 Sauber Ferrari +1 круг Эстебан Окон 31 Alpine Renault +1 круг Джордж Расселл 63 Mercedes сход

Личный зачет после 3 этапа, гран-при Австралии 2024

Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda – 51 pts Шарль Леклер 16 Ferrari – 47 pts Серхио Перес 11 Red Bull Racing Honda – 46 pts Карлос Сайнс 55 Ferrari – 40 pts Оскар Пиастри 81 McLaren Mercedes – 28 pts Ландо Норрис 4 McLaren Mercedes – 27 pts Джордж Расселл 63 Mercedes – 18 pts Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes – 16 pts Лэнс Стролл 18 Aston Martin Mercedes – 9 pt Льюис Хэмилтон 44 Mercedes – 8 pts Юки Цунода 22 RB Honda – 6 pts Оливер Беармен 38 Ferrari – 6 pts Нико Хюлкенберг 27 Haas Ferrari – 3 pts Кевин Магнуссен 20 Haas Ferrari – 1 pt

Кубок конструкторов после 3 этапа, Австралия 2024

Red Bull Racing Honda – 97 pts Ferrari – 93 pts McLaren Mercedes – 55 pts Mercedes – 26 pts Aston Martin Mercedes – 25 pts RB Honda – 6 pts Haas Ferrari – 4 pts

Напомним, что Макс Ферстаппен выиграли две первые гонки сезона Формулы 1 2024 года. На гран-при Бахрейна и гран-при Саудовской Аравии Ферстаппен и Перес одержали дубли.