Ферстаппен разгромил соперников в Формуле 1: обзор гран-при Саудовской Аравии 2024 (фото, видео)

Макс Ферстаппен выиграл гран-при Саудовской Аравии. В ночной гонке Формулы 1 у Ред Булл не было равных. Серхио Перес завоевал второе место, что принесло команде второй дубль в этом сезоне.

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На побережье Красного моря в городе Джедда в Саудовской Аравии Макс Ферстаппен в доминирующем стиле одержал победу во второй гонке. Его напарник по команде получил штраф 5 секунд, но сумел сохранить отрыв и финишировал вторым. Третьим на подиуме впервые в сезоне оказался Шарль Леклер.

Джедда четвертый раз принимает Формулу-1. Трек сильно отличается от Сахира, где прошла первая гонка. В Джедде у машин настройки на низкую прижимную силу, в то время как неделю назад они были настроены на высокую. Это один из самых длинных треков в календаре (6,17 км, длиннее только Спа). Он уникален тем, что в нем есть элементы городской трассы со стенами, которые не прощают ошибку, и длинные прямые, на которых можно развить огромную скорость (343 км/ч). Плюс закрытые повороты и сильный ветер. Все это позволяло надеяться на интересную гонку.

Команда Ред Булл Фото: Getty Images

Однако внимание журналистов от результатов на трассе отвлекали события вне ее. В Ред Булл идет внутренняя борьба за власть в команде, в которой задействованы ее главные лица: руководитель Кристиан Хорнер, консультант Хельмут Марко и Ферстаппен-старший. Соперники с надеждой ожидают, что это скажется на скорости Ред Булл. Но быков не остановить. Они несутся по чемпионату как скоростной поезд – четко по рельсам, не замечая все вокруг.

Сенсационный дебют. Квалификация гран-при Саудовской Аравии 2024

После "большого шлема" Ферстаппена на прошлом этапе, кажется, все смирились с тем, что Макс выступает в своей собственной лиге. Нет споров о том, сможет ли кто-то навязать ему борьбу. И даже Серхио Перес – король городских трасс – у которого из трех его поулов два приходятся именно на Джедду, не рассматривается как реальный соперник.

Соотношение сил понятно, все предсказуемо. Но вдруг Карлос Сайнс перед квалификацией попадает в больницу, ему проводят срочную операцию по удалению аппендикса. Нужна срочная замена. Кто вытянет счастливый билет? 18-летний Оливер Беармен, который завоевал поул в Формуле 2 и готовится к старту своей гонки, получает звонок от Феррари. Британец ранее проводил официальные тесты в Хаас и частные тесты в Феррари. Этого катастрофически мало для дебюта на гран-при, но в Феррари решили рискнуть. Беармен стал самым молодым гонщиком итальянской команды за всю их историю.

Дебютант Феррари Оливер Беармен Фото: Getty Images

В первом сегменте квалификации выбывают Чжоу Гуанью, Саржент, два Альпина и Боттас. И если Боттасу и Чжоу Гуанью не повезло, то для Альпин это похоже на потолок их возможности. Окона и Гасли разделило 0,004 секунды. Хотя от Альпин никто не ожидал чуда всего через 7 дней, когда после разгрома в первом гран-при из команды ушли технический директор и глава отдела аэродинамики.

Не смогли пройти дальше второго сегмента квалификации два Хааса, Албон, Риккардо, который отстал на полсекунды от своего напарника, и Оливер Беармен. Дебютант завоевал 11 место на старте, чуть не выбив из последнего сегмента семикратного чемпиона мира.

Герой квалификации – Юки Цунода, который вытеснил из борьбы за первую десятку Феррари Беармена. Девятое место на старте для японца очень важно. Как и 34-й поул для Макса Ферстаппена, который тот без труда завоевал. Первый ряд с нидерландцем разделил Шарль Леклер. Перес третий, Алонсо четвертый.

Юки Цунода квалифицировался девятым Фото: Getty Images

Из других ярких событий квалификации – Нико Хюлькенберг, отдыхающий у маршалов под музыку после поломки болида, и Кристиан Хорнер, читающий сообщения в своем телефоне на командном мостике.

Соперники Ред Булл провалились. Гонка гран-при Саудовской Аравии 2024

Перед стартом гонки все пилоты говорили, что у них недостаточно быстрые машины, чтобы бороться с фаворитами. Поражение признали еще до того, как погасли стартовые огни.

Начнем для начала с Феррари. У итальянцев вторая по силе машина и ожидается, что они навяжут борьбу. Но им это не удалось. Леклер стартовал хорошо, отбил атаку Переса и продержался до 4-го круга. После потери второго места он удерживал свой темп и даже показал быстрейший круг. Однако отставание от победителя составило 18 секунд. Дебютант Оливер Беармен стал звездой этого гран-при и несомненно включился в борьбу за место в кокпите в следующем году. "Береги тачку Сайнса", — кричали ему болельщики. И он не только сберег машину и не совершил ошибок, но и финишировал на солидном седьмом месте и получил звание "гонщик дня" от зрителей.

Интервью Оливера Беармена после гонки

Руководитель Мерседес Тото Вольф не отрицал, что машина у них получилась недоделанной. Несмотря на то, что Мерседес быстр на прямых, они надеялись не на свои силы, а на хаос в гонке и выезд сэфети-кара. Стратегию решили разделить. Для Джорджа Расселла выбрали классический пит-стоп во время сэфети-кара, а вот Льюис Хэмилтон не заехал в боксы со всеми и ждал второй машины безопасности, но так и не дождался. Три года назад на этой трассе семикратный чемпион одержал свою последнюю уже историческую 103-ю победу. Но в этом году финишировал только девятым. Отставание от победителя в 39 секунд (Расселл) и 47 секунд (Хэмилтон) – это провал.

Льюис Хэмилтон финишировал девятым Фото: Getty Images

Фернандо Алонсо провел хорошую гонку для своей пятой по силе машины. И финишировал на пятом месте. Можно было бы похвалить Астон Мартин, если бы не выступление Лэнса Стролла. На шестом круге гонки он утратил бдительность, слегка зацепил стену, и неуправляемая машина бесславно завершила гонку.

Лэнс Стролл завершил гонку в стене

Макларен попал в ту же ловушку с ожиданием сэфети-кара, как и Мерседес. Разделив стратегию, команда упустила шанс на хороший результат для Ландо Норриса. Он всю гонку прождал второй сэфети-кар. Зато Ландо стал единственным гонщиком, который лидировал в этом году, если не считать Макса. Британец удержал позади Льюиса Хэмилтона, но так и не сумел догнать Оливера Беармена, несмотря на то, что переобулся на софт в конце гонки. Оскар Пиастри финишировал на четвертом месте.

Стоит отметить хорошее выступление Хаас. Нико Хюлькенберг выбрал проигрышную стратегию и не заехал на пит-стоп со всеми. Однако по ходу гонки оказалось, что Кевин Магнуссен собрал за собой весь оставшийся "за кассой" пелотон и обеспечил напарнику такой большой отрыв, что немец смог переобуться и выехать на трассу, не потеряв места. Это позволило Хаасу завоевать "свободное" после схода Стролла очко.

Магнуссен сдерживает соперников

Накануне Audi объявили о своем решении выкупить 100% акций команды Заубер. С 2026 года в чемпионате появится пятая заводская команда. А пока Заубер провели откровенно провальную гонку и финишировали последними.

Макс Ферстаппен выиграл гран-при Саудовской Аравии 2024 Фото: Getty Images

Лидер чемпионата подтвердил все самые пессимистичные ожидания соперников. Он одержал 56-ю победу (9-ю подряд!), не дал ни малейшего шанса даже надеяться на борьбу и увеличил отрыв в чемпионате. Серхио Перес финишировал вторым, не смотря на то, что он получил штраф 5 секунд во время пит-стопа. Гран-при Саудовской Аравии подтвердил, что болидам Эдриана Ньюи нет равных в современной Формуле-1. Следующий этап гран-при Австралии состоится через две недели.

Результаты гонки. Гран-при Саудовской Аравии 2024

1 Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda

2 Серхио Перес 11 Red Bull Racing Honda +13.643

3 Шарль Леклер 16 Ferrari +18.639

4 Оскар Пиастри 81 McLaren Mercedes +32.007

5 Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes +35.759

6 Джордж Расселл 63 Mercedes +39.936

7 Оливер Беармен 38 Ferrari +42.679

8 Ландо Норрис 4 McLaren Mercedes +45.708

9 Льюис Хэмилтон 44 Mercedes +47.391

10 Нико Хюлкенберг 27 Haas Ferrari +76.996

11 Алекс Албон 23 Williams Mercedes +88.354

12 Кевин Магнуссен 20 Haas Ferrari +105.737

13 Эстебан Окон 31 Alpine Renault +1 круг

14 Юки Цунода 22 RB Honda +1 круг

15 Логан Сарджент 2 Williams Mercedes +1 круг

16 Даниэль Риккардо 3 RB Honda +1 круг

17 Валттери Боттас 77 Sauber Ferrari +1 круг

18 Чжоу Гуанью 24 Sauber Ferrari +1 круг

Личный зачет после 2 этапа, Саудовская Аравия 2024

1 Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda – 51 pts

2 Серхио Перес 11 Red Bull Racing Honda – 36 pts

3 Шарль Леклер 16 Ferrari – 28 pts

4 Джордж Расселл 63 Mercedes – 18 pts

5 Оскар Пиастри 81 McLaren Mercedes – 16 pts

6 Карлос Сайнс 55 Ferrari – 15 pts

7 Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes – 12 pts

8 Ландо Норрис 4 McLaren Mercedes – 12 pts

9 Льюис Хэмилтон 44 Mercedes – 8 pts

10 Оливер Беармен 38 Ferrari – 6 pts

11 Нико Хюлкенберг 27 Haas Ferrari – 1 pt

12 Лэнс Стролл 18 Aston Martin Mercedes – 1 pt

Кубок конструкторов после 2 этапа, Саудовская Аравия 2024

1 Red Bull Racing Honda – 87 pts

2 Ferrari – 49 pts

3 McLaren Mercedes – 28 pts

4 Mercedes – 26 pts

5 Aston Martin Mercedes – 13 pts

6 Haas Ferrari – 1 pt

Напомним, что Макс Ферстеппен также победил в первой гонке сезона Формулы 1. Неделю назад он выиграл гран-при Бахрейна.