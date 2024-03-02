Ожидаемая победа Ферстаппена: обзор гран-при Формулы 1 в Бахрейне 2024 (фото, видео)

Макс Ферстаппен удержал на старте соперников, полностью контролировал гонку и одержал уверенную победу в гонке Формулы 1. Его напарник Серхио Перес финишировал вторым. Третьим на подиуме оказался Карлос Сайнс.

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В ветряной пустыне под названием Сахир в Бахрейне начался самый длинный в истории 75-й чемпионат Формулы 1. Нам предстоит увидеть сражение в 24 гонках этого года. Макс Ферстаппен одержал победу в первой гонке, и не просто победу – он выиграл квалификацию, лидировал от старта до финиша и показал лучший круг в гонке – получил "большой шлем". Это 55-я победа голландца в карьере. Несмотря на то, что Перес квалифицировался в Бахрейне только пятым, он смог хорошо стартовать, обогнать соперников и провести уверенную гонку, финишировав вторым. Об этом сообщает Фокус.

старт гран-при в Бахрейне

В Формуле 1 без сюрпризов. Квалификация Бахрейн 2024

Перед стартом сезона у команд было всего 24 часа тестов на этой же трассе в Бахрейне. Предварительные прогнозы экспертов сходились на том, что Ред Булл в этом году быстрее соперников на секунду. Поэтому все с нетерпением ожидали квалификацию, которая должна была показать реальные силы соперников.

Первый раз в истории Формулы 1 состав гонщиков в новом сезоне не изменился, но изменились машины и даже названия некоторых команд. Но в целом можно смело проводить параллели.

Все машины сделали шаг вперед, в сравнении с результатами прошлого года каждая команда отыграла около 1,2 секунды на круге. При этом в первом сегменте квалификации отставание 20-го болида от первого было в одной секунде. Невероятно близко!

Неприятным сюрпризом стала команда Альпин. Пьер Гасли и Эстебан Окон не прошли во второй сегмент квалификации, заняв последний ряд стартовой решетки. У Альпин новая концепция машины, которая получилась тяжелой и нестабильной.

Остальной расклад сил в квалификации остался примерно таким же, как в прошлом году. Уильямс, Заубер, Хаас и РБ боролись за места в середине стартовой решетки.

За места в первой десятке ожидаемо боролись гонщики МакЛарен, Мерседес, Феррари, Ред Булл и Астон Мартин. Стоит отметить отличный круг в исполнении Нико Хюлькенберга, который на слабом Хаас смог потеснить из топ-10 Лэнса Стролла.

На поуле все стабильно. Макс Ферстаппен одержал очередной поул, уже 33-й в карьере, опередив Шарля Леклера.

Тотальное доминирование Ред Булл. Гонка Бахрейн 2024

Обладатель поула и фаворит всех прогнозов трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен стартовал идеально. С первых кругов болельщики начали насвистывать гимн Голландии и были правы. Он провел идеальную гонку, показав, что соперников у него до сих пор нет.

Его напарник Серхио Перес также хорошо стартовал и прорвался на 4-е место, затем обогнал Леклера и Рассела. Скоро стало понятно, что команда Ред Булл увезет из Бахрейна максимальное количество очков, показав тотальное превосходство. На 23-м круге Перес и сам стал скучать за рулем. "Ты слишком спокоен. Ты должен кричать на меня!", — будил он своего гоночного инженера.

Карлос Сайнс из Феррари провел отличную гонку, завоевав подиум. Учитывая доминирование Ред Булл это можно считать маленькой победой. Феррари не теряли скорость в гонке, как в прошлом году. При этом Карлос сражался не только за место на подиуме, а и за место в следующем году. В межсезонье неожиданно для него испанец остался без контракта на 2025 год. Ему на смену придет "спасать" Феррари Льюис Хэмилтон. Похоже, эта ситуация добавила Сайнсу мотивации. Он без сомнения боролся со своим напарником по Феррари, опередив Леклера два раза по ходу гонки.

Гонщики Мерседес в гонке не смогли показать серьезного темпа. Рассел провалился на пятое место, Льюис Хэмилтон финишировал 7-м с катастрофическим отставанием от лидера в 50 секунд. Такое же отставание у него было на этой трассе в прошлом году. Машины Мерседес и Ред Булл – это новые концепты, но, похоже, Мерседесу еще придется разобраться с проблемами.

Фернандо Алонсо – единственный гонщик, который участвовал в первой гонке на этой трассе в 2004 году и завоевал тогда 6 место за команду Renault. В юбилейной гонке испанец не смог повторить результат двадцатилетней давности и финишировал девятым.

Настоящая драма развернулась в конце гонки между пилотами команды РБ. Юки Цунода демонстрировал неплохую скорость и боролся с Кевином Магнуссеном за 12 место, когда ему приказали пропустить своего напарника по команде Даниэля Риккардо. "Он совсем не быстр!!!", — кричал по радио Цунода, но приказа не ослушался. Зато после гонки демонстративно обогнал напарника, буквально подрезав его. Справедливости ради стоит отметить, что Даниэль так и не смог обогнать Магнуссена, хотя и был на мягких шинах.

Триумф Ферстаппена и Переса показали, что у соперников есть над чем работать, однако квалификация дала нам надежду, что интрига в этом году будет. Через неделю в Саудовской Аравии мы сможем понять, будет ли у остальных шанс побороться с Ред Булл.

Результаты гонка. Гран-при Бахрейна 2024

1 Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda

2 Серхио Перес 11 Red Bull Racing Honda +22.457

3 Карлос Сайнс 55 Ferrari +25.110

4 Шарль Леклер 16 Ferrari +39.669

5 Джордж Расселл 63 Mercedes +46.788

6 Ландо Норрис 4 McLaren Mercedes +48.458

7 Льюис Хэмилтон 44 Mercedes +50.324

8 Оскар Пиастри 81 McLaren Mercedes +56.082

9 Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes +1:14.887

10 Лэнс Стролл 18 Aston Martin Mercedes +1:33.216

11 Чжоу Гуанью 24 Sauber Ferrari +1 круг

12 Кевин Магнуссен 20 Haas Ferrari +1 круг

13 Даниэль Риккардо 3 RB Honda +1 круг

14 Юки Цунода 22 RB Honda +1 круг

15 Алекс Албон 23 Williams Mercedes +1 круг

16 Нико Хюлкенберг 27 Haar Ferrari +1 круг

17 Эстебан Окон 31 Alpine Renault +1 круг

18 Пьер Гасли 10 Alpine Renault +1круг

19 Валттери Боттас 77 Sauber Ferrari +1 круг

20 Логан Сарджент 2 Williams Mercedes +2 круга

Личный зачет после 1 этапа, Бахрейн 2024

1 Макс Ферстаппен 1 Red Bull Racing Honda – 26 pts

2 Серхио Перес 11 Red Bull Racing Honda – 18 pts

3 Карлос Сайнс 55 Ferrari – 15 pts

4 Шарль Леклер 16 Ferrari – 12 pts

5 Джордж Расселл 63 Mercedes – 10 pts

6 Ландо Норрис 4 McLaren Mercedes – 8 pts

7 Льюис Хэмилтон 44 Mercedes – 6 pts

8 Оскар Пиастри 81 McLaren Mercedes – 4 pts

9 Фернандо Алонсо 14 Aston Martin Mercedes – 2 pts

10 Лэнс Стролл 18 Aston Martin Mercedes – 1 pt

Кубок конструкторов после 1 этапа, Бахрейн 2024

1 Red Bull Racing Honda – 44 pts

2 Ferrari – 27 pts

3 Mercedes – 16 pts

4 McLaren Mercedes – 12 pts

5 Aston Martin Mercedes – 3 pts

Напомним, во время проведения гонок в 2021 году руководство "Формулы 1" приняло решение отменить гран-при в Сингапуре. Причиной тогда назвали ограничения в принятии иностранцев властями во время пандемии коронавируса.

Фокус также рассказывал, что во время 15-го этапа гонок "Формула-1" в 2020 году в Бахрейне едва не произошла трагедия: тогда болит "Хаас" с французом Роменом Грожаном за рулем столкнулся с российским "Альфа Таури", которым руководил Даниил Квят.