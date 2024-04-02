РФ потребовала от МОК перенести Олимпиаду-2024 из Парижа из-за заявлений мэра столицы Франции

В Олимпийском комитете РФ обвинили Париж в якобы неправильном отношении к российским спортсменам.

Международный Олимпийский комитет (МОК) якобы должен принять решение о переносе Игр в 2024 году из Франции в другую страну из-за заявления городского головы Парижа Анны Идальго о том, что в городе не хотят видеть российских и белорусских спортсменов. Об этом президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков написал в своем Telegram-канале.

В частности Россию возмутило отсутствие реакции со стороны МОК на заявление градоначальницы. В то же время сторонник Кремля подчеркнул, что Москва не понимает, почему к РФ такое отношение и обвинил власти Парижа в ненадлежащей подготовке к Олимпиаде.

"В целом, если город-организатор не готов к приему у себя спортсменов, имеющих лицензию на участие в соревнованиях, Международный олимпийский комитет должен как минимум принять решение о переносе Игр в другое место. Однако со стороны руководства МОК нет вообще никаких комментариев индивидуального политического демарша госпожи Идальго. Молчание следует расценивать как передачу полномочий по проведению Игр властям Парижа, которые имеют право определять, кому они рады, а кому нет?" — заявил Поздняков.

В свое время бывший обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе Николай Валуев жестко раскритиковал французов из-за слов Анн Идальго. К тому же представитель МИД России Мария Захарова со словами "еще одно такое заявление..." раскритиковала мэра Парижа.

Напомним, что 14 августа 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что российских и белорусских спортсменов не допустят к участию в Олимпиаде-2024 в Париже.

Также 15 августа прошлого года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему спортсменам из России и Беларуси не место на Олимпийских играх, которые в 2024 году состоятся во французской столице.