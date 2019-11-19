Создана первая подробная карта Титана с океанами, горами и равнинами

Ученые создали подробную карту Титана, основываясь на данных космического зонда "Кассини". Об этом сообщает в научном журнале Nature Astronomy.

Астрономы из NASA и Университета штата Аризона использовали для создания глобальной карты Титана годы исследований "Кассини". Из космоса крупнейший спутник Сатурна выглядит как оранжево-коричневая луна из-за густой атмосферы, которая скрывает поверхность со сложной геологией. Зонду удалось заглянуть под туманные облака Титана, где как известно, есть озера, реки и океаны из жидкого метана и этана.

"Титан имеет активный гидрологический цикл, который основывается на метане и формирует сложный геологический ландшафт. Данный фактор делает поверхность Титана одной из самых разнообразных в солнечной системе", – заявила ведущий автор исследования Розали Лопес.

На карте исследователи отобразили дюны из органического "снега", которые перемежаются с районами, где доминируют холмы и горы. В средних широтах Титана расположены преимущественно широкие, плоские равнины, простирающиеся между неровными участками, образовавшимися в результате тектонической активности.

Но самыми главными достопримечательностями Титана являются метановые озера и океаны, которые сосредоточены на полюсах, в частности океан Море Кракена рядом с северным полюсом спутника. Вокруг разбросаны гигантские ударные кратеры, из которых самым крупным является Менрва в восточном полушарии.

Подробные карты Титана помогут будущим миссиям, таким как Dragonfly от NASA. Космическое агентство хочет посадить на поверхность спутника винтокрылый летательный аппарат в 2034 году.

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