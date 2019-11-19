КБ "Южное" представило в Дубае проект лунного посадочного аппарата нового поколения

Конструкторское бюро "Южное" на авиасалоне Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект лунного посадочного аппарата, который может использоваться для поиска полезных ископаемых на Луне.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

"На Dubai Airshow 2019 впервые представлен макет ЛПА (лунного посадочного аппарата) в масштабе 1:5, изготовленный собственными силами КБ Южное с применением аддитивных технологий", – говорится в сообщении.

Проект разработан для исследований лунной поверхности и доставки на нее груза массой до 150 килограммов. Как утверждается, аппарат обладает возможностью трехкратного перелета с научным оборудованием с места на место.

"В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2019 году NASA выбрало девять компаний, которые смогут поучаствовать в тендерах на отправку беспилотных аппаратов на Луну. Среди них – компания Firefly Aerospace с проектно-исследовательским центром в Днепре.