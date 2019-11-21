Космический корабль Илона Маска был поврежден взрывом на испытаниях

Компания SpaceX Илона Маска проводила в Техасе наземные испытания тестовой версии ракеты следующего поколения – Starship. В процессе испытания давление повышалось до максимальных значений, и произошел небольшой взрыв. Об этом пишет Space.

Космический корабль был поврежден, от него оторвались некоторые элементы конструкции, все заволокло белым дымом, но все-таки прототип устоял.

"Цель сегодняшнего испытания в Бока-Чика состояла в том, чтобы максимально повысить давление в системах, поэтому результат не был полностью неожиданным", — заявил представитель SpaceX. Также он сообщил, что обошлось без пострадавших и, в принципе, они были готовы к такому исходу испытаний.

Поврежденный прототип ремонтироваться не будет, вместо этого инженеры и конструкторы займутся разработкой более совершенной конструкции. Тем более что сейчас работы ведутся сразу над двумя прототипами: один собирают во Флориде, второй пока существует только в виде чертежей.

Космический корабль, взорвавшийся в Техасе, выполнен из нержавеющей стали, насчитывает 50 метров в высоту и оснащается тремя двигателями Raptor. Вес корабля составляет порядка 200 тонн, но в дальнейшем компания рассчитывает уменьшить этот показатель почти вдвое.

Основной задачей прототипа была отработка взлета на большую высоту и благополучное приземление. По расчетам Маска, в ходе испытания он должен был подняться в небо примерно на 20 километров и вернуться назад.

Вторая версия Starship долго ждать себя не заставит – компания уже работает над ней на своем объекте во Флориде. Чуть позже техасский коллектив SpaceX примется за сооружение третьей версии Starship.

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