Пользоваться "государством в смартфоне" можно будет уже в декабре, – Федоров

До конца 2019 года в Минцифровой трансформации планируют запустить мобильное приложение "Дія", более известное как "государство в смартфоне".

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, приложение уже тестируется и "в первых числах декабря все будет готово к релизу". Правда, сам релиз, скорее всего, состоится в середине декабря.

"Нормативно у нас уже все готово. Я уже видел приложение, все на выходе. Мы будем ждать случая, чтобы провести большую презентацию, чтобы много людей об этом узнали. Думаю, это будет на презентации к 100 дням работы Кабмина", – рассказал Федоров.

Вместе с приложением презентуют также и портал "Дія".

На первых порах в приложении будут водительские права и техпаспорт на авто, а уже в следующем году будут доступны электронные студенческие и пенсионные.

Также в декабре планируется представить т.н. "кабинет застройщика".

"Это когда человек хочет что-то построить, он может подать документы и известить государство о том, что он начал строительство, без участия чиновников", – пояснил министр.

Со временем к приложении будут появляться новые функции и за 3-5 лет все госуслуги должны быть оцифрованы. В следующем году также планируется запустить электронный паспорт гражданина Украины.

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