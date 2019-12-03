Лунный спутник NASA нашел обломки индийского посадочного аппарата Vikram
На опубликованных снимках также виден ударный кратер
Космическое агентство NASA опубликовало фотографии места крушения индийского посадочного аппарата Vikram на Луне. Об этом сообщает The Guardian.
Так, спутник NASA зафиксировал на поверхности Луны ударный кратер и обломки аппарата, который упал на лунную поверхность в минувшем сентябре.
На снимке Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) также видно и поле мусора, оставшегося после катастрофы. Его части разбросаны по двух дюжинам мест, охватывающих несколько километров.
Беспилотный посадочный аппарат был отправлен на поверхность Луны с орбиты спутника, его путь должен был занять пять дней. Но миссия потеряла связь со своим зондом всего в 2,1 км над поверхностью.
Фото: NASA
Несколько дней спустя Индийская организация космических исследований заявила, что обнаружила посадочный модуль, но так и не смогла восстановить с ним связь.
В новом отчете Департамента космоса в индийском правительстве говорится, что посадочный аппарат Vikram потерпел крушение из-за того, что слишком сильно затормозил при посадке на Луну.
Во время первого этапа посадки аппарат снизился с 30 до 7,4 км над поверхностью Луны, замедлив свою скорость с 1683 м/с до 146 м/с. Но во время второй фазы, скорость снизилась намного больше запланированного.
"Из-за этого появились отклонения, которые не входили в проектные параметры. В результате Vikram разбился в 500 м от места посадки", – говорится в документе.
Как ранее сообщал Фокус:
- В ночь с 6 на 7 сентября индийский посадочный модуль сближался с Луной в штатном режиме, но на высоте около 2,1 километров над поверхностью произошел сбой и сигнал аппарата пропал.
- Спустя два дня орбитальный зонд определил местоположение Vikram на тепловом изображении поверхности Луны. Он находится в 500 метрах от назначенного места посадки и перевернут вверх дном.
- Китайский модуль Чанъэ-4 стал первым аппаратом, высадившимся на обратной стороне Луны.
- 11 апреля первый израильский аппарат Beresheet должен был совершить посадку на поверхность Луны, но в последний момент отказал главный двигатель. Предварительное расследование обстоятельств крушения показало, что сбой произошел из-за команды перезапуска одного из измерительных датчиков.