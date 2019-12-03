На опубликованных снимках также виден ударный кратер

Космическое агентство NASA опубликовало фотографии места крушения индийского посадочного аппарата Vikram на Луне. Об этом сообщает The Guardian.

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Так, спутник NASA зафиксировал на поверхности Луны ударный кратер и обломки аппарата, который упал на лунную поверхность в минувшем сентябре.

На снимке Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) также видно и поле мусора, оставшегося после катастрофы. Его части разбросаны по двух дюжинам мест, охватывающих несколько километров.

Беспилотный посадочный аппарат был отправлен на поверхность Луны с орбиты спутника, его путь должен был занять пять дней. Но миссия потеряла связь со своим зондом всего в 2,1 км над поверхностью.

Фото: NASA

Несколько дней спустя Индийская организация космических исследований заявила, что обнаружила посадочный модуль, но так и не смогла восстановить с ним связь.

В новом отчете Департамента космоса в индийском правительстве говорится, что посадочный аппарат Vikram потерпел крушение из-за того, что слишком сильно затормозил при посадке на Луну.

Во время первого этапа посадки аппарат снизился с 30 до 7,4 км над поверхностью Луны, замедлив свою скорость с 1683 м/с до 146 м/с. Но во время второй фазы, скорость снизилась намного больше запланированного.

"Из-за этого появились отклонения, которые не входили в проектные параметры. В результате Vikram разбился в 500 м от места посадки", – говорится в документе.

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