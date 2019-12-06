В 2021 году Apple выпустит флагманский IPhone полностью лишенный портов, – аналитики

Компания Apple в 2021 году выпустит новый флагманский IPhone, у которого не будет ни одного порта, включая и тот, что используется для зарядки. Об этом сообщает аналитики Apple Минг-Чи Куо в своем новом отчете, передает The Verge.

По словам аналитика, Apple заменит порт Lightning на беспроводную систему, в том числе для зарядки смартфона и его синхронизации. Такие изменения станут крайне важными для компании, которая использует свой порт Lightning во всех своих смартфонах с тех пор, как порт был впервые презентован на iPhone 5 в 2013 году.

Также изменения затронут и компании, производящие зарядные кабели и наушники.

Кроме этого, в сообщении Куо говорится, что жать от новой линейки Apple 2020 года, которая будет включать пять новых смартфонов. Во-первых, это iPhone SE 2, по слухам, он будет иметь 4,7-дюймовый ЖК-дисплей и форм-фактор, почти идентичный iPhone 8.

По предварительным данным, Apple планирует в следующем году выпустить четыре iPhone OLED, все они будут поддерживать 5G. Будут и аналогичные модели телефонов с тремя камерами, они будут выпускаться в двух размерах: 6,1-дюймовая модель и 6,7-дюймовая модель. Предположительно, модели придут на смену существующим iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Возможен выпуск и более дешевой модели, похожей на стандартный iPhone 11. Модель может получить несколько версий – экран в 6,1 дюйм и в 5,4 дюйма.

Как ранее сообщал Фокус: