Две собаки и их хозяин нашли скелет ихтиозавра на пляже в Британии

54-летний Джон Гопсилл выгуливал двух своих псов на пляже в британском Сомерсете, когда собаки обнаружили в зоне прилива отлично сохранившийся окаменелый скелет ихтиозавра – хищной рептилии Юрского периода. Об этом пишет Daily Mail.

Собаки по имении Поппи и Сэм буквально подвели своего хозяина к находке, а потом позировали у окаменелости.

Останки ихтиозавра длиной в полтора метра вынесло на берег сильным штормом, о них уже сообщили в Музей естественной истории.

Мистер Гопсилл рассказал прессе, что это не первый раз, когда его питомцы находят редкости на пляже. Раньше они приносили аммониты (вымершие доисторические моллюски) и другие окаменелости, которых археолог-любитель уже собрал целую коллекцию.

Ихтиозавры вымерли в меловой период. Ученые выяснили, что они были живородящими и могли плавать со скоростью 36 километров в час.

Как ранее писал Фокус:

В южной Польше на кукурузном поле ученые обнаружили окаменелость плиозавра возрастом 150 млн лет. По словам исследователей, из Польской академии наук, они нашли настоящего "титана юрского периода".